О том, как защитников и героев Ленинграда судили за аборт

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28 июня 2021, 11:29 Александр Крохмаль, Журналист Источник: mk.ru

Фото: cоцсети

Аборты при Сталине всегда считались запретной тематикой. Об этом предпочитали не заговаривать вовсе. Ещё в 1936 году аборты были официально запрещены, благодаря постановлению ЦИК и СНК СССР. Единственным исключением тогда были прерывания беременности ради сохранения жизни матери. Всё, что хоть как-то походило на физическое удаление плода, подпадало под статью 140 УК РСФСР. Ответственность несли не только врачи, участвующие в абортах, но и инициаторы операции. Во времена Великой Отечественной запреты на аборты сохранялись. Однако некоторые женщины всё же шли на такие операции, и сильно пользовались военной ситуацией. Казалось бы, кругом война и битвы, и никто не станет судить за удаление нерождённого плода. Никто и понятия не имел, что за это на фоне кровавой бани и голода могут вообще привлечь к уголовной ответственности. Но всё же один такой случай всплыл в Ленинграде, и он поистине уникален.

Во время войны Ленинград был блокирован со всех сторон. В городе царили голод и эпидемии. Люди умирали ежедневно. И вдруг в 1944 году власти возбудили уголовное дело против троих виновников операции по удалению плода. Обвиняемых было трое: главный врач поликлиники 34 Петроградского района Иван Скляров (он же – известный шахматист), медсестра и герой обороны Ленинграда Неонила Гарбачёва и 29-летняя пациентка Зенона Ширко, бывшая инициатором аборта. Преступление произошло в декабре 1943 года, когда Ширко рассказала главврачу поликлиники Склярову, что находится на 4-й или 6-й неделе беременности. Утверждать что-то точное она просто не могла. Главврач тут же вызвал медсестру, которая незамедлительно дала пациентке раствор йода. Скляров также выписал Зеноне фальшивый бюллетень с диагнозом гриппа. Расплачиваться Ширко пришлось не деньгами, а продуктами, так как ценность их была в те дни поистине немыслимой.

Материалы дела ничего не говорят о том, кто же сдал работников поликлиники и саму организаторшу аборта. Есть вероятность, что это были ненавистники Склярова. Властям сообщили, что главврач берёт еду в качестве взятки и делает аборты. Следствие активно занялось делом удаления плода у Ширко, и выяснило, что при Склярове было сделано ещё два аборта. На медсестру Горбачёву было оказано серьёзное давление. Адвокат Зеноны сразу же поднял вопрос, а была ли в целом беременность? Ведь всем известно, что в те времена не существовало никаких приборов, способных выявить беременность на 4-й неделе. УЗИ-технология ещё не была изобретена. Защитник Ширко утверждал, что никакой беременности не было, а значит дело об аборте попросту лишено смысла. Несмотря ни на что, суд всё же признал троих обвиняемых виновниками преступления. Ширко получила общественное порицание, Скляров был приговорён к 1 году исправительных работ, а Горбачёвой досталось 3 года условно.

Зенона останавливаться не стала и попыталась добиться справедливости. Ей пришлось подать жалобу в Верховный Суд РСФСР. В высших судах долго размышляли о выявлении беременности на 6-й неделе. В итоге вышестоящие органы пришли к мнению, что признать Ширко беременной невозможно, но при этом, нельзя признать и то, что она беременной не была. Тем не менее, аборт, как медицинский акт, всё же произошёл, чего никто не отрицает. Приговор троим обвиняемым оставили в силе. Прошли долгие годы, а дело Зеноны Ширко до сих пор вызывает недоумение. Каким же образом её обвинили в преступлении, если его, по сути, не было? Как она могла вообще определить беременность на 6-й неделе? И почему дошло до операции? Также очень удивляет, что несмотря на войну и голод в Ленинграде, в этом городе находились люди, разбиравшие дела об абортах. Как будто им вовсе не доставало проблем!

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