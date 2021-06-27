Сингапурскую стратегию борьбы с коронавирусом можно ставить в пример другим странам

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27 июня 2021, 22:03 Александр Крохмаль, Журналист

Небольшое государство Юго-Восточной Азии под названием Сингапур разработали весьма эффективную стратегию по борьбе с пандемией. Эту страну можно спокойно ставить в пример всем остальным государствам мира. В Сингапуре решили не приравнивать коронавирус к сверх-серьёзным заболеваниям и не делать из пандемии трагедию апокалиптического масштаба. Напротив, к «ковиду» здесь стали подходить, как к обычному гриппу. Ведь от гриппа тоже умирают люди, особенно пожилые или те, у кого слабый иммунитет. Впрочем, грипп так же как и «ковид» может мутировать и вызывать в организме всевозможные осложнения.

В Сингапуре коронавирус приравняют к гриппу. Число заболевших в стране не будет выставляться в интернете и вызывать панику у местных жителей. Официальную статистику о количестве заражённых «ковидом» никто не станет объявлять. Фиксироваться будут только тяжёлые случаи и смертность, как собственно, и от гриппа. Карантин для путешествующих в Сингапуре отменят. Изоляция близких контактов у заболевших так же будет исключена. А вот тестирование и вакцинация от коронавируса, напротив, продолжатся. Вакцинация не может полностью остановить заражение, зато она способна снизить число тяжёлых случаев. Тестирование перейдёт с мазков носоглотки на антиген-тесты и анализы дыхания.

Представленный план действия не будет вводиться прямо сейчас. Его активируют по ситуации. Как утверждают представители коронавирусного штаба в Сингапуре, «Вирус может никогда не исчезнуть из нашей жизни. Зато жить нормально при этой болезни и не страдать – вполне возможно». Мутация «ковида» в ближайшее время едва ли остановится, и местные эксперты прекрасно это понимают. Но всё же никто в Сингапуре не собирается лишать людей нормальной жизни и превращать их существование в «кромешную тьму».

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