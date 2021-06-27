Суровая июньская жара спадёт уже на следующей неделе

Аргументы Недели → Мнение 13+

27 июня 2021, 18:47 Александр Крохмаль, Журналист

Буквально на следующей неделе жара в Москве и европейской части России начнёт сходить на нет.

При этом, не свойственные для региона температуры сохранятся 28 июня, после чего африканский циклон пойдёт на убыль. Но это ещё не означает, что с жарой закончатся все погодные аномалии. Понижение температуры будет сопровождаться ливнями и грозами. Также возможные такие явления, как сухие грозы, когда дождя не будет, но в небе будут наблюдаться тучи, греметь гром и появляться молнии. Во вторник следующей недели температура воздуха упадёт до +25 градусов по Цельсию. В четверг, пятницу и субботу она понизится до +23 градусов, что заметно облегчит возможность свободного дыхания на улице.

Подобной жары, прошедшей в июне 2021 года, не было целое столетие. В 2010 году нечто похожее происходило в августе, и дело дошло до лесных пожаров. Но то, что москвичи пережили в этом году, даже не сравниться с событиями 10-го года. Дышать было практически невозможно. На улицах плавился асфальт, напряжение возникало в электросетях, кондиционеры не выдерживали напора жары. Всем крупно повезло, что в лесистой местности не случились пожары, и торфяные болота не подверглись возгоранию. В противном случае, это привело бы к появлению смертоносного для людей газа. Люди уже устали от духоты и тяжёлой изматывающей жары, поэтому следующую неделю они ждут, как небесную манну.

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