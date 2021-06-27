Педагог в четвертом поколении Иван Сорокин ответил на вопросы о воспитании детей: «Мудрые родители всегда выбирают баланс»

Аргументы Недели → Мнение 13+

27 июня 2021, 17:02 Анна Булатова, Журналист

Иван Сорокин, фото: пресс-служба

Воспитание детей – актуальная тема для каждого родителя. Несмотря на изменения в современном мире, его технологичность и модернизацию, ребенок навсегда остаётся «чистым листом», который необходимо грамотно заполнить. Порой никакие «суперкниги», пособия, форумы в Интернете и паблики в социальных сетях не помогут новоиспечённым родителям воспитать «идеального» ребенка, заложить главные ценности и направить его энергию в правильное русло. «Аргументы недели» пообщались с педагогом в 4-м поколении, основателем сети частных детских садов, автором книги о реформе образования Иваном Сорокиным и узнали основные принципы воспитания детей, и даже попросили несколько советов.

Иван, как Вы считаете, важны ли ценности, которые родители прививают своим детям с рождения?

Воспитание ребенка - это большая ответственность. Именно мы - родители, закладываем те ценности, на которых будут строиться личность и вся будущая жизнь ребенка. Решения и поступки, поведение и выбор так или иначе будут продиктованы именно теми принципами и фундаментом, которые были заложены в него в самом начале - в детстве.

Сейчас можно уверенно сказать, что наступил век невообразимых скоростей и Интернета. Мир совсем не тот, каким казался раньше. Все чаще можно встретить информацию, вырванную из контекста, живущую отдельно от автора. Ее пересказывают в свободной форме, превращают в новое знание. Его начинают применять, делиться и распространять в массы. По сути, пытаются заново создать велосипед.

Однако ничего нового под солнцем нет. Ведь принципы воспитания детей, которые применяли 200 лет назад, работают и сегодня. Современные тенденции в воспитании детей звучат примерно так: «Ребенку нельзя ничего запрещать и наказывать, потому что тем самым мы ограничиваем его свободу и препятствуем здоровому развитию личности». Я считаю, что любой перекос в ту или иную сторону дает о себе знать и имеет последствия. Мудрые родители всегда выбирают баланс.

Если говорить о балансе, как вы думаете, метод «кнута и пряника» еще актуален в воспитании детей?

Знаменитый старый метод «кнута и пряника» до сих пор успешно применяется во многих семьях, международных компаниях и крупнейших корпорациях разных стран.

Например, в Англии он называется «carrot and stick» (морковь и палка).

По сути, весь метод заключается в наказании и поощрении. Он довольно прост, хорош и действенен, но я бы внес небольшую модернизацию. Я бы порекомендовал не просто поощрять детей за хорошие поступки, а превратить «пряник» в цель, которую они должны будут достичь, заработать, заслужить. Вовлечь в достижение той цели, на пути к которой дети будут развиваться и расти. Это работает лучше, чем просто «пряник», который воспитывает только покладистость и покорность.

В свою очередь «кнут» может использоваться, только если родитель отдает себе отчет в том, что ребенок всегда «идеальный». Есть неприкосновенная личность ребенка, а есть поступки и действия.

Как это должно выглядеть: «Ты молодец, я люблю тебя, но твой поступок плохой. Ты огорчил меня этим, подвел, и я очень расстроен».

Также родители иногда могут смешивать эти понятия: «Бестолочь, опять все штаны измазал! Почему ты такой неряха?». Такие слова - покушение на личность ребенка, это его унижает, оскорбляет, подрывает его уверенность в себе, следовательно, он испытывает сильнейшее давление.

Критика должна быть направлена на поступок, а не на личность, и, естественно, может нести за собой соответствующие последствия – «кнут». При этом все внимание (свое и ребенка) нужно направить на решение проблемы.

В первую очередь ребенку нужно объяснить, что у каждого действия есть последствия. Предупредить о том, что если какой-то нежелательный/негативный поступок повторится, то за этим последует «кнут». Нужно не просто установить правило, но и быть последовательным в его исполнении. Иначе ваши слова не будут восприниматься всерьез, а дети любят проверять границы дозволенного.

Метод «кнута и пряника» до сих пор популярен в современных семьях. Объясните, в чем его эффективность?

Это очень эффективный инструмент. Если мы хотим, чтобы ребенок достиг какого-то результата, например, ходил на тренировки.

В какой-то момент он может сказать: «Все я устал, не хочу больше ходить». Тогда родителям следует начать следующий диалог:

- «Слушай, а о чем ты мечтаешь? Чего тебе хочется больше всего?»

- «Ну, я мечтаю о велосипеде, о приставке, новом телефоне».

- «Хорошо, давай договоримся с тобой так, мы с тобой занимаемся, не пропускаем ни одного занятия и через полгода покупаем тебе велосипед».

В таком случае ребенок понимает, что он сам может заработать, на нем ответственность. Он преодолевает трудности, стремится к цели и старается быть лучше - это называется мотивация вовлечения, которая ведет к развитию. Метод работает как 200 лет назад, так и сегодня.

По поводу «кнута», он тоже работает, но я считаю лучше больше вовлекать, потому что мотивация принуждения - «если ты не сделаешь, ты получишь, если ты будешь так делать, то будешь наказан» - накладывает определенные ограничения, и человек начинает «петлять»: где-то он может обойти какой-то закон, где-то будет действовать просто из страха.

Приведу пример, способ управления в моей компании. Я вообще не люблю штрафы, у нас практически их нет, но иногда, в воспитательных целях, мы вводим штраф как крайнюю меру. Человек понимает, что такое возможно, начинает больше уважать и где-то даже бояться - бояться подвести компанию. Ты показываешь силу.

«Кнут» - это тоже нормально, потому что ребенок должен понимать, кто главный.

Хорошо. Однако, как не переборщить с применением «кнута» и «пряника» в той или иной ситуации?

Мудрый родитель всегда ставит перед собой цель и понимает конечный желаемый результат. Нужно задавать себе вопросы:

Применяя ту или иную тактику\метод воспитания, чего я хочу добиться от ребенка?

Если «кнут», то для чего он? Что через наказание должен понять ребенок? Если это научит его трудолюбию или сформирует ответственность и осознанность, то это стоит того.

Если «пряник» проявляется во вседозволенности, то как это отразится на ребенке?

В последнее время часто слышу, что ребенку нельзя что-то запрещать, тем более кричать на него, поскольку это нарушает его психику. Хотя старшее поколение может не согласиться с мнением современных родителей. Как рассудить спор?

Да, в последнее время мы сталкиваемся с такой теорией, что ребенку вообще ничего нельзя запрещать и он вправе делать все, что захочет. Однако это большое заблуждение, потому что все люди любят правила. Я могу это объяснить на научном уровне. У человека есть три системы мозга: ретикулярный мозг (мозг рептилий), мозг млекопитающего (лимбическая система) и рациональный разум, который дает нам силу воображения, логику, мышление, то, чего нет у животных (неокортекс и таламические структуры).

Ретикулярный мозг (мозг рептилий) - это та часть мозга, которая заботится о нашей безопасности и выживании. Эта функция проявляется у ребенка примерно к году его жизни, когда он понимает, что не хочет идти к незнакомым людям на ручки.

Люди не любят ничего нового, это вызывает стресс. Если мы всегда ходили в один и тот же ресторан, а сегодня не забронировали столик, и нам нужно идти в другой, то это может доставить большой дискомфорт. Как добраться? Какое там меню? Цены? Можно ли там расплатиться картой?

Самое лучшее для рептилии - это правило.

Когда мы садимся в самолет, командир экипажа говорит следующее:

«Приветствую Вас на борту самолета такого-то, выполняющего рейс по маршруту такому-то. . . Время в пути такое-то. В полете вам будут предложены напитки и т.д.»

Для чего это делается? Мы что не в здравом уме? Мы прекрасно знаем, куда направляется самолет и прошли не одну проверку, прежде чем в него попасть. Ответ прост – пилот «усыпляет нашу рептилию».

Когда ретикулярный мозг засыпает? Когда он понимает правила, знает всю последовательность и продолжительность действий, когда для него процесс становится предсказуемым. Когда у детей есть правила, они чувствуют себя в безопасности. Вопрос «выживания» закрыт, потому что дети знают свой режим. Ручки моем так, кушаем во столько, гуляем здесь. Чем подробнее построено правило, тем ребенку комфортнее.

Ежедневно наши детские садики посещают более тысячи детей. Мы видели разные семьи, разные модели воспитания. Самые беспокойные и распущенные дети именно в тех семьях, в которых ничего не запрещают. Это дети, которые не знают правил, не знают, как себя вести, не знают, что можно, а чего нет, которые не понимают, кто старший.

Так сложилось, что у меня большое количество знакомых олимпийские чемпионы. Нет ни одного спортсмена, который был бы вне режима и стал олимпийским чемпионом. Профессионалы живут в режиме, а режим - это набор правил: питание, время отдыха и сна, тренировки. Тренер устанавливает эти правила и спортсмен, который регулярно выполняет этот режим, чувствует себя уверенно и спокойно, достигает своего максимального результата. Нет ни одного тренера, который на вопрос, что нужно делать в зале? Ответил бы: «Да делай, что хочешь!»

Более того, нет ни одного человека, который бы добился выдающихся результатов в том или ином ремесле без упорства и режима. Спортсмены, музыканты, бизнесмены - все эти люди подчиняют свою жизнь режиму и определенным правилам.

Я приведу еще один пример. Мы недавно всей семьей поехали на отдых. У нас трое детей. Они живут в режиме, очень послушные, в меру своего возраста самостоятельные. Мы приезжаем в Сочи и первые 2-3 дня буквально не понимаем, что с ними происходит. Как будто детей подменили. Они делают все не так, они куда-то все время бегут, какая-то суета. Мы волнуемся, начинаем повышать голос, а дети не слушаются.

Через пару дней мы с женой понимаем, что не установили правила. Для них все, что происходит в новинку, это период адаптации. Они не знают, когда мы купаемся, когда мы кушаем, не знают, что можно, а что нет. У нас сразу все изменилось, когда мы установили самое банальное правило: главный в нашем дома - папа! Первый идет папа, все остальные за ним. Мы установили только такое правило и все, дети изменились. Они уже никуда не убегали, держались за ручку и весь остаток отпуска мы провели прекрасно. Детям тяжело без правил, они чувствуют себя незащищенными.

Хорошо, с правилами мы разобрались, а как быть с наказанием: дать ремня или поставить в угол?

Отвечу цитатой из священного писания: «Кто жалеет розги своей, тот ненавидит сына; а кто любит, тот с детства наказывает его».

Нельзя сказать, что наказывать - плохо, а не наказывать - это хорошо. Можно не наказывать ребенка, но повышать на него голос. Однако на него это точно не будет благотворно влиять, произойдет обесценивание родителей. А можно один раз пригрозить ремнем, и на него это производит серьезное впечатление. Я вообще за то, чтобы всегда договариваться. Важно всегда обсуждать поступок, осуждая поступок, а не ребенка.

У меня был случай в юношестве. Как-то раз я провинился в школе, была целая ситуация, и мой отец после беседы и объяснений, почему мой поступок был плохим, сказал: Ты же понимаешь это? -Да, понимаю. - Тогда пойдем сейчас в ту комнату, я дам тебе ремня.

Для меня это было логично. Это не было чем-то эмоциональным, это было грамотно. Отец сказал: «Я люблю тебя и хочу, чтобы ты вырос хорошим человеком».

Была всего одна такая ситуация, но я запомнил ее на всю жизнь. Она меня изменила. Это не было по поводу меня, это было по поводу поступка, я как мужчина ответил. Та ситуация сформировала во мне какую-то ответственность, и я не считаю, что это плохо или неправильно.

Я думаю, что плохо – это подзатыльник. Нельзя бить ребенка рукой, которой мы его гладим. Я своими глазами видел ситуации, в которых папа просто подносит руку к своему сыну, а ребенок уже зажимается, потому что этой рукой его просто лупят. Ребенок уже не понимает, что ожидать, он не чувствует себя в безопасности. Вот почему ремень - сила не на руке, а в предмете. Я никогда не бил детей, но у меня ремешок висит.

Я говорю иногда: «Так, я не понял мне что, ремешок пригласить в гости?». И это не по поводу меня, это «строгий ремешок». Однако опять же все должно быть последовательно, если Вы сказали, что ребенок получит ремня и не сделали этого, то все, Ваше слово ничего не значит.

Мне нравится высказывание о том, что тяжелые времена рождают сильных людей. Сильные люди создают хорошие времена. Хорошие времена рождают слабых людей. Слабые люди создают тяжелые времена.

Иван, Вы много своего времени посвятили работе с детьми. Могли бы назвать «пять правил в воспитании ребенка» или дать «один универсальный совет» нашим читателям?

1. Любовь и дисциплина.

Ребенок должен чувствовать, что он особенный, что он прекрасный, что он выдающийся, что он молодец. Обязательно должны быть правила, благодаря которым ребенок будет полноценно развиваться, чувствовать себя в безопасности.

2. Последовательность.

Если Вы о чем-то договорились, Вы должны это исполнить, как бы сложно не было, на перспективу это принесет больше пользы. Тогда у Вас будет авторитет.

3. Осуждать поступок, а не личность.

Ребенок всегда прекрасен, а критика только по поводу действия.

4. Мама и папа - одна команда.

Мама должна поддерживать папу и наоборот. Нельзя противоречить и отменять правила, установленные друг другом. В присутствии детей родители не должны конфликтовать.

Нельзя критиковать друг друга при ребенке, потому что это разобьет авторитет одного из родителя в его глазах. Лучше это обсудить и решить наедине.

5. Погружаться в мир ребенка.

Иногда нужно отложить все свои дела и окунуться в «великолепный мир детства» - кататься с горки, играть в снежки, изучать муравьев. Это ваше персональное время с ребенком, когда он понимает, что вы в его полном распоряжении - время игр, баловства и просто наслаждения от общения с ребенком.

Дети не будут помнить, в какой квартире они росли, на какой машине они ездили, они не будут помнить, какой модели телефон был у родителей, но они навсегда запомнят время, проведенное с ними.

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