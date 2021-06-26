По некоторым данным, древние майя предсказали конец света в 2021 году

Аргументы Недели → Мнение 13+

26 июня 2021, 22:44 Александр Крохмаль, Журналист

Фото: Fotolia.com/Gary

По некоторым данным, древние майя предсказывали Конец Света не к 2012 году, а к 2021-му. Есть версия, что мистификаторы немного ошиблись в расшифровке давно забытого календаря. Конечно же это всего лишь миф, и верить в него стопроцентно не стоит. Но всё же порою кажется, что майя предсказали вовсе не глобальное уничтожение Земли, а наступление тяжёлых времён для человечества.

Всё началось с 2020 года – коронавирус, угроза тотальной войны между КНР и США, падения нескольких режимов, землетрясения, восстания в Белоруссии и массовые беспорядки в Штатах на фоне расизма. Привычный и давно знакомый мир перестал существовать за считанные месяцы. Некоторые эксперты считали, что всё закончится с приходом 2021 года, который якобы проложит дорогу к Светлой Эпохе человечества. Особенно этой теории придерживались представители эзотерических течений. Но все надежды снова пошли прахом. 2021-й стал куда более суровым, нежели прошлый год.



Коронавирус никуда не ушёл, а продолжил своё распространение. Число заражённых по всему миру уже зашкаливает за 180 миллионов. При этом, количество умерших от заразы почти достигло отметки в 4 миллиона. Вирус совсем не останавливается и продолжает мутировать. Даже несмотря на большое количество вакцин во всём мире, темпы распространения «ковида» не сбавляются. Помимо всего прочего, добавились разрушительные стихийные бедствия. Планета начала вести себя очень странно и неестественно. Учёные и климатологи предпочитают не говорить об этом в широких кругах, но они явно понимают, что с нашим миром что-то происходит. Судя по последним событиям, на Земле запустились неведомые внутренние процессы. Причём в правительствах крупных стран могут располагать информацией о причинах возникновения стихий. Наверняка положение слишком тяжёлое, и потому учёные предпочитают молчать. Но обычные люди уже начинают догадываться, что наша Земля давно превратилась в крайне нестабильную планету. Что именно с ней происходит – до сих пор остаётся загадкой для большинства.



Возвращаясь к майя, можно высказать ещё одну теорию – о постепенном Конце Света. Это означает, что наша планета уже начинает потихоньку выходить из строя. Возможно, древние учёные майя действительно предсказали Армагеддон, только не такой, каким мы привыкли видеть его в кино. Речь может идти о запуске особых деструктивных процессов, которые будут менять положение материков, включая и климатические условия на планете. Вполне вероятно, что это изменит человеческую цивилизацию. Уже сейчас можно увидеть странности, связанные с погодными явлениями. Загадочные февральские морозы начала 2021-го, извержения сразу нескольких вулканов, целая серия землетрясений в разных точках Земли, затем – африканская жара в западной Евразии и, наконец, чудовищный смерч в Чехии. Мелкие или крупные катастрофы происходят практически ежемесячно. Впрочем, коронавирусные мутации можно тоже отнести к катаклизмам, причём всепланетного масштаба. Если в деталях изучить природные явления 2020-2021-х годов и проанализировать обстановку в мире, то можно прийти к выводу, что Апокалипсис уже случился, и судя по всему, это только первая его фаза.

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