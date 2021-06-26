Без поддержки США правительству Афганистана не продержаться против талибов

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26 июня 2021, 21:22 Александр Крохмаль, Журналист

Фото: cоцсети

Столкновения в Афганистане между группировкой «Талибан» (запрещена в РФ) и правительственными силами продолжаются до сих пор.

При этом, властям уже дали понять, что продолжать борьбу с террористами им придётся без поддержки американцев. Президент Байден более не собирается участвовать в афганском конфликте. Вывод американского контингента из страны планируется осуществить уже к 11 сентября 2021 года. Аналитики тут же составили общую картину событий, и в результате её исследования, пришли к мнению, что правительство Ашрафа Гани долго не выстоит. В Wall Street Journal уже опубликовали статью, где расписан крайне пессимистичный исход войны в Афганистане. В итоге, режиму Гани дали не более полугода. Проще говоря, в течение 6 месяцев правительство Афганистана может пасть перед натиском исламистов, и тогда в стране установится полноценная власть эмирата талибов.

Никому не стоит забывать, что именно «Талибан» творил в 90-е годы. Эта организация признана террористической и экстремистской во многих государствах. Они являются опасными фанатиками, пропагандирующими возвращение к средневековым устоям. Талибы нередко прибегают к террору, массовым убийствам безоружных и призывам к «священной войне» против всех, кто не исповедует ислам. Больше всего от них страдают мирные жители, которые давно устали от войны и хотят покоя. Если террористам всё же удастся разгромить Гани, Афганистан превратится в новую опасную горячую точку на Земле, и тогда сирийский конфликт может показаться лишь схваткой районных хулиганов. Министр обороны США Ллойд Остин уже упоминал, что «Талибан» может привлечь на свою сторону и другие экстремистские организации. Численность исламистов несомненно возрастёт. Погибнут тысячи людей, в основном гражданских. После возможного захвата Афганистана, фанатики могут приняться и за другие окрестные государства. Мир в таком случае может ждать новый разгул терроризма.

Существуют и более пессимистичные выводы, согласно которым Гани не продержится и трёх месяцев. «Талибан» уже усилил наступление на правительственные войска. Буквально на этой неделе террористам удалось захватить ключевой район в провинции Кундуз.

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