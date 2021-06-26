Багдасаров: непонятно, Киркоров на Муз-ТВ был женихом или невестой

Аргументы Недели → Мнение 13+

26 июня 2021, 21:15 Александр Саргин

Фото: соцсети

Тиктокер Даня Милохин продолжает шествие по России. Так, вчера он стал специальным гостем вечеринки на официальной странице соцсети «ВКонтакте», где прошло онлайн-празднование всероссийского выпускного вечера.

Радость лицезреть в Сети этого дезориентированного во всех смыслах героя нашего времени ощутили не только 700 тысяч выпускников, окончивших школы в этом году, но и миллионы молодых (и не только) людей, которые случайно или намеренно в это время зашли на данную страницу «ВКонтакте».

Напомним, что некоторые СМИ распространили информацию, что Даня Милохин (который всячески подчеркивает свою гомосексуальную ориентацию) стал молодежным лицом Петербургского международного экономического форума, который со 2 по 5 июня проходил в России. В связи с этим глава Минкульта РФ Ольга Любимова заявляла, что блогеров и медийных персон пригласили на форум для того, чтобы обсудить влияние соцсетей на бизнес и подрастающее поколение.

«Конечно, сегодня уже никто не возвратит уголовную статью 121 (за мужеложство), которая была во времена СССР, - сказал «АН» директор Центра изучения стран Ближнего Востока и Центральной Азии, полковник запаса Семен Багдасаров, - но не надо же разрешать пропагандировать это дело! Неужели государство не видит, как тот же Киркоров на Муз-ТВ выставлялся с каким-то, так сказать, женихом? Или с невестой, или как там у них? Непонятно».

На самом деле когда видишь данную разрекламированную мерзость, то поневоле чешутся руки! Мы уже писали об этом сладком неувядаемом певучем брюнете, который слишком долго задержался на экранах ТВ и сценах наших городов, но теперь у него появились наследники. Понятно, что такие, как он, размножаются почкованием, но создается ощущение, что их уже становится гораздо больше, чем нормальных людей, - так настойчиво, громко, нагло и мерзко они заявляют о себе!

«Этот шабаш на экономическом форуме говорит не только о деградации общества, но и деградации управлении государством, - продолжает Семен Багдасаров. - Люди, организовавшие его, находится во власти и, конечно, не будут наказывать сами себя. Поэтому президенту нужно устроить чистку в системе управления государством, в законодательной и исполнительной власти. А если такой чистки не произойдет, то Россия будет находиться под угрозой деградации государства и последующего его развала. Наша «элита» настолько оторвалась от народа, что не понимает того, что происходит в стране».

Тем временем Даня Милохин уже становится лицом Сбера и выпускает клип для рекламной кампании этого государственного предприятия…

По мнению полковника Багдасарова, о том, кто организовал этот шабаш на экономическом форуме и кто сделал «эту Даню» лицом рекламной кампании, вероятно, надо спросить в Сбербанке и Альфа-банке.

«К сожалению, мы сегодня живем в стране, где у определенного круга людей имеется абсолютная вседозволенность, - сказал «АН» Семен Багдасаров. - Так что когда Навальный выйдет из тюрьмы, то гомосексуалисты и им подобные опять побегут за ним. А может быть, к нему примкнут и те люди, которым все это тоже надоело. Так что это может очень плохо кончиться!»

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