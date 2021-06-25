Россия - США: Почему мы неспособны к тонкой дипломатии с янки

Аргументы Недели → Мнение 13+

25 июня 2021, 18:33 Сергей Платонов

Рок россиян-доверчивость, рыхлость, уступчивость, бесшабашность. У нас каждый день-как последний. По формам жизни мы близки с американцами. Но сделаны из разного материала и по разным проектам. Они-дельцы, мы-правдолюбцы. И потому так опасны любые сближения. Хорошо бы обмениваться посланиями только через океаны.

Так надежнее и безопаснее. Можно и так сказать: Америка и Россия –это гремучая смесь. И лучше держаться подальше друг от друга. Почитателям Джаза и Чайковского взаимно учиться нечему. Тем более о чем-то договариваться при отсутствии непосредственной общей угрозы. Встречаться и говорить без прицела на конкретную, закрепленную письменно, договоренность – несерьезно. Помните, как они «кинули» Горбачева и Ельцина словесными обещаниями о не расширении НАТО?!

Американцы расширялись и утверждались путем обмана и насилия коренного населения, русские-через опеку над инородцами. И потому они изначально вероломная нация, мы изначально нация открытая, доверчивая. Они хотят нас разрушить. Мы желаем им процветания. И потому их стремление к переговорам лишь уловка для нашего сдерживания, с одновременной подрывной работой изнутри. Мы неспособны к тонкой дипломатии. И не надо пытаться ею заниматься. Мы скорее воины, чем дипломаты! Как писал когда-то князь Петр Вяземский, «С турками и Европой у нас один общий язык: штыки. На этом языке еще неизвестно, чья речь будет впереди. А на всяком другом нас переговорят, заговорят, оговорят и, по несчастью, уговорят». Встреча в Женеве состоялась. Пообщались кажется вничью и даже заговорили о примирении, но тут же эсминец ближайшего союзника Вашингтона нагло вторгся в территориальные воды России.

Так, может, ну их - эти Женевы?

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