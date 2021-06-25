Новая «ковидная» форма, обнаруженная в Индии, уже проникла в другие страны

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25 июня 2021, 16:31 Александр Крохмаль, Журналист

Фото из открытых источников

Новая форма коронавируса, возникшая в Индии, признана куда более опасной, чем уханьская. Она уже успела унести жизни двух человек. Эта форма получила название – «дельта плюс». Уровень её заразности считают практически молниеносным.

На данном этапе в Индии уже зафиксировано 7 случаев заражения «дельты», и это только по официальной статистике. При этом, трое из семи имеющихся пациентов накануне прививались от «ковида». Умершими как раз являлись, кто не проходил вакцинацию. Очевидно, отсутствие антител и должной защиты привели в конце концов к летальному исходу. Глава минздрава в штате Мадхья-Прадеш Акаш Трипати уверен, что вакцина поможет сдержать наступление новой формы коронавируса.



Однако, несмотря на приложенные усилия, сдержать «дельту» так и не удалось, и она уже начинает проявляться не только в Индии, но и в 10-ти странах мира. Недавно поступили сведения о том, что подобная форма «ковида» была выявлена в России. Роспотребнадзор пока не подтвердил полученную информацию и занимается сбором сведений. Первые новости о наличии в нашей стране заболевшего «дельта плюс» были опубликованы изданием «Фонтанка». В статье ссылались на замдиректора НИИ имени Смородинцева, Дарью Даниленко. Если всё действительно подтвердится, то Россию может ждать огромный наплыв заболевших уже в ближайшие два месяца.

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