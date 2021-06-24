Город будущего: улицы из мечты фантастов

Аргументы Недели → Мнение 13+

24 июня 2021, 17:42 Александр Сенников

Фото: Fotolia

Комфортные улицы – это не только те, где после дождя не приходится перепрыгивать лужи или закрываться от пылевых ветров. Комфортные улицы, прежде всего, те, где гражданин следит за ними всецело и чувствует себя в безопасности. Но также и грамотная планировка с развитой инфраструктурой позволит создать чувство уюта. Какими же должны быть улицы в городе будущего?

Французский архитектор Ле Корбюзье видел город будущего с широкими однотипными улицами, на которых возведены такие же однотипные небоскрёбы. Считается, что он видел идеальный город вообще без открытых пространств, хотя это не так.

Улицы должны быть поделены так, чтобы были места и для плотной застройки, и для все тех же «зеленых» зон – парков, аллей. Однотипность будет пересекаться с уникальностью, что позволит разнообразить город будущего.

Сан-Франциско, Москва, Лондон – примеры того, как потенциально все это может выглядеть. Арт-пространства, площадки с развлечениями, парки, набережные – а их разделяют обычные улицы.

Однако же, и улицы в городе будущего иные. В первую очередь, никаких заборов. Могут стоять защитные столбы, чтобы не было происшествий с автомобилями, например, на автобусных остановках. Так же не будет высоких бордюров. Это удобно для велосипедистов или колясок. Плавные подъемы или спуски на пешеходных переходах позволят это осуществить.

Вообще для любителей велосипедов или самокатов выделят отдельные дорожки на пешеходных улицах. И это будут не просто обычные полосы без конца и начала, каких много в разных городах. Это будет сеть, позволяющая без лишних хлопот и потери времени добираться из одной части города в другую на велосипеде, не съезжая с велосипедной дорожки. Полезно и для экологии, и для организации безопасности пешеходов.

Чтобы не загрязнять улицы, будут стоять мусорки с сортировкой, а также не будет множества ларьков и киосков. Конечно, они не пропадут полностью, просто их работа будет регулироваться гораздо строже. Да и количество уменьшится. И, что не менее важно, будет контроль за внешним видом, чтобы они не портили облик города излишне яркими вывесками.

Когда будут дожди, от луж и разрушения дорог помогут разветвленные стоки и, если говорить о небольших дорожках около газонов, дренажные системы. Германия уже не первый год при проектировании улиц использует стоки под дорогами, перегороженные решетками или прикрытые плиткой, а также дренажные системы, как у футбольных полей. Если будет плитка, то она должна быть выложена с небольшими зазорами, через которые стекает вода.

Если выпадает много снега, то может использоваться подогрев тропинок и пешеходных переходов. Система сопоставимая с домашним подогревом полов, однако для безопасности от перегрева она не будет повсеместна. В столице Финляндии Хельсинки с 2018 года развивают эту идею, а другие страны Северной Европы заимствуют опыт соседа для реализации подогрева и в своих городах.

Важна максимальная освещенность улиц – для безопасности и удобства. Причем современные архитекторы предлагают разные способы решения этой проблемы. Не будет десятков фонарных столбов, которые вылазят из общего вида улиц. Вдоль улиц на уровне ног будут фонари, освещающие дорогу. Или у скамеек и мусорок так же будут лампы. На самих зданиях тоже.

Улицы города будущего могут быть как типичными, так и самобытными и неординарными. Все зависит от фантазий архитекторов и дизайнеров, а также общей концепции поселения. Важно, чтобы не было избытка открытых мест или узких улиц – необходимо разнообразие планировки. Самое главное – забота об экологии, человеке и облике города.

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