Карлик может быть героем, только если он сражается

Аргументы Недели → Мнение 13+

24 июня 2021, 17:27 Дмитрий Грунюшкин, Обозреватель отдела Общество

Фото: Global Look Press

Российская сборная приехала домой. В аэропорту их никто не встретил. Не было ни торжественных маршей, ни криков проклятия. Ничего. Просто равнодушие.



И это, наверное, самый печальный результат. В парней просто никто не верил и никого их результат не удивил. И дело даже не в том, что из группы не вышли. И даже не в том, что они проиграли два матча из трех, да еще с крупным счетом. В конце концов, тот звездный Евро-2008 наши тоже начали с унизительного разгрома от испанцев 1-4. Дело в том, КАК проиграли.



Давайте признаем честно - наша сборная по футболу не может претендовать на высокие места. Уровень футбола в стране не позволяет трезвомыслящим людям ставить перед собой высокие задачи на международной арене. Ежегодные провалы с веселым треском наших клубов на еврокубках тому прекрасное подтверждение. О причинах этого говорить не будем, это слишком обширная тема. Это просто печальный, но объективный факт. Поэтому для нашей сборной и для наших «сборников» реальная задача на Евро или на мировом первенстве состоит не в том, чтобы взять кубок или хотя бы медали. И даже не в том, чтобы выйти из группового этапа в плей-офф. Их задача - сыграть ярко, дать бой, запомниться и собственным болельщикам, и - почему бы и нет - скаутам европейских клубов. Драться за страну, за флаг, за Родину - вот достойная цель для наших «кудесников мяча». А если будет еще и бронза Евро как в 2008-м, или недосягаемый ранее четвертьфинал чемпионата мира, как в 2018-м - это приятный бонус.



А наши не дали бой. Они приехали не биться, а сыграть в футбол. Сыграть с теми, кто априори выше нас классом, порой недосягаемо выше. Это как «школьнику драться с отборной шпаной» или пытаться обыграть казино в покер. Школьник может побить шпану только в одном случае - если он выйдет на нее, как на последний бой, от которого зависит даже не жизнь, а честь. Как говорил знакомый инструктор-рукопашник - невозможно отбиться от четверых, даже если ты мастер карате. Но можно одному на четверых напасть и разогнать их к чертовой матери.



Почему наши парни выступили так безвольно? Искать ответы на этот вопрос будут долго и более продвинутые в футболе эксперты, чем я. Совершенно очевидно, что функционально наши оказались подготовлены отвратительно. В первом матче их хватало на 15 минут каждого тайма. Потом начиналось мучительное перемещение по полю на дрожащих ногах. Во втором с огромным трудом закатили гол заведомо более слабым, но более мотивированным финнам. С датчанами что-то как-то получалось, но так и не получилось, на финиш просто уже не осталось сил. То есть физическая подготовка к чемпионату была провалена. Кем? Вопрос риторический. Игроки не сами готовятся, их тренер готовит. Оправдание, что подготовка была построена так, чтобы оптимальной формы набрать к плей-офф, просто смешно. Как выше сказано - выход из группы для нас бонус, а не цель.



С тактикой та же история. Из «новых» схем появилась одна, и не новая - забрось мяч вперед, там Дзюба, он скинет. Во-первых, схема эта примитивна и ее раскусили все еще до того, как вы ее придумали. А во-вторых, Дзюба «умирал» уже к середине первого тайма. Физики-то нет, как мы уже заметили выше. И это снова тренерский просчет.



И самое странное - провал в мотивации. Черчесов всегда читался тренером-мотиватором. Он умел вставить своим подопечным так, что начинали бегать даже полумертвые. Что он сделал с игроками на этот раз?



Игры перед чемпионатом мира наша сборная провела так же уныло. Но на чемпионате выдала феерию. Громила соперников по группе. С грандами из Испании бились, как за Брестскую крепость, бились «кость в кость», не щадя ни себя, ни их. Выстояли и вырвали победу по пенальти, заставив реветь от восторга тех, кто еще вчера насмехался над своей сборной. И так же на тоненького уступили по пенальти хорватам, едва не оказавшись в полуфинале. Была надежда, что провал на Лиге наций и бездарно проигранные товарищеские матчи из той же серии. Зато как на Евро выдадим!



Не выдали. Игроки подкачали? Не бойцы? Я не очень слежу за другими клубами, поскольку потомственный «спартач». Но на Евро спокойненько и уныленько выглядели даже дико заряженный в клубе Соболев и мега-боец, настоящий универсальный солдат Роман Зобнин. То есть не в людях дело. Так выстроена команда и ее отношение к играм. Кто ее так выстроил? Вопрос риторический.



То, что «Черчес» исповедует тоталитарный стиль руководства, не приемлет ни советов, ни возражений, ни для кого не секрет. Возможно, перед чемпионатом мира это упрямство и оказалось тем фактором, который позволил команде, в которую не верят, совершить маленькое чудо. Впрочем, не такое уж и маленькое. Но на длинном отрезке это сыграло против всех. И просто погубило команду.



В сети набирает популярность ролик из раздевалки сборной Венгрии перед матчем с Германией. Судьбоносным матчем для команды этой маленькой и тоже совсем не футбольной страны. Перед этим венгры щелкнули по носу сборной Франции, которой эксперты прочат кубок этого года. Уверенные, что пройдут мадьяр не напрягаясь, с улыбочкой, на классе, французы едва не поплатились за свое пижонство, с трудом вырвав ничью. И по результатам других игр сложилась ситуация, что Венгрия, этот футбольный карлик, получала шанс выйти из группы, если победит грозную Германию.



От этого ролика мурашки бегут по спине. Венгры шли не играть, как наши футболисты. Они шли биться. Шли сражаться. Шли воевать. Капитан венгров Адам Салаи, который в матче с французами потерял сознание от теплового удара, завел товарищей по команде так, что они могли пойти не на футбольное поле, а на штурм бундестага. И взяли бы его.



«14 миллионов венгров будут смотреть этот матч по ТВ. И мы можем это сделать. Сегодня не будет никого, кто устал! Никого, кто проиграет единоборство! Никого, кто упадет на землю! Сегодня мы должны стать гладиаторами!» - кричал капитан. И товарищи по команде орали в ответ «За Венгрию!»



Чудо едва не состоялось. Венграм не удалось выбить из гонки Германию. Немцы забили спасительный гол на последних минутах и вырвали ничью. Венгры плакали после финального свистка. Они пошли к трибуне, где сидели их болельщики, и просили прощения. Никто! Никто не упрекнул их в поражении! Потому что они не играли, они оставили половину жизни на газоне мюнхенской арены, грызли траву и выжигали поле!



Венгры - вот кто настоящий герой этого чемпионата. Футбольный карлик, попавший в группу смерти, где против них были действующие чемпионы Европы португальцы, действующие чемпионы мира французы и сама Германия. В итоге одолеть грозных «карликов» смогла только Португалия. Они не вышли из группы. Но их запомнят.



Запомнят так же, как запомнили никому до тех пор неведомую сборную Исландии на Чемпионате Европы 2016. Тогда весь мир запомнил, как бился футбольный даже не карлик, а настоящий микроб, где даже профессиональных футболистов практически не было, а на поле творили чудо дантисты, повара, режиссеры и полицейские. Исландцы произвели фурор, пробившись в четвертьфинал турнира, попутно вынеся с чемпионата самих англичан. А их боевой клич викингов так запал в душу болельщиков всего мира, что его до сих пор заряжают на самых разных стадионах.



Теперь игроки Исландии не новость в европейских и даже российских клубах. Уверен, битва, которую выдали венгры, приведет к тому, что такой же популярностью в ероклубах станут пользоваться игроки из этой страны.



Их запомнят. А сборную России образца 2021 года даже не забудут. На ней просто не задержат взгляд.



Да, мы великая страна, но мы футбольный карлик. А карлик может достичь славы только в одном случае - если будет сражаться, заставляя отступать даже гигантов, как Давид когда-то сокрушил Голиафа.



Парни, пока вы будете «играть в футбол» вместо того, чтобы сражаться за страну, вы так и останетесь карликами! А играющий карлик - зрелище, достойное только насмешки.

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