Белое озеро в Восточном округе Москвы превратилось в популярный курорт

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24 июня 2021, 16:53 Александр Крохмаль, Журналист

Фото из открытых источников

На фоне разразившейся в Москве жары быстро повысилась популярность окрестных озёр, в которых разрешено купание. Особенный наплыв отдыхающих со всей столицы отмечается в районе Белого озера, расположенного в районе Косино-Ухтомском.

С 2006 года водоём является частью территории природно-исторического парка «Косинский». В 1994 году эту территорию также включали в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. На сегодня там наблюдается огромное количество туристов, причём не только из столицы, но и из городов Московской области. Люди тысячами едут на пляжи Белого озера, чтобы хоть как-то избавиться от жары. Благодаря высоким температурам воздуха, вода на озере стремительно теплеет. Сейчас она уже напоминает «парное молоко». Купаться в ней можно даже тем, кто очень плохо реагирует на прохладную воду.



Судя по погодным данным, ситуация с жарой в Москве в ближайшие 3 дня не улучшится. Ожидаемое похолодание возможно лишь на следующей неделе. По недавнему прогнозу погоды, выходные этой недели будут такими же жаркими, как и все будние дни. Очевидно, что и «курорты» Белого озера продолжат существовать и развиваться. Особо сильные потоки людей наблюдаются там ближе к 9-10 утра. Многие предпочитают приезжать заранее, до наступления сильного пекла. Песчаные пляжи вокруг озера в буквальном смысле забиты полностью. За обстановкой в водном пространстве тщательно следят спасатели, так что опасаться за своё здоровье не нужно никому. Но всё же не рекомендуется слишком долго плавать, учитывая не свойственную для России жару. Ведь в случае многочасового нахождения на солнце, можно спокойно получить тепловой или даже солнечный удар.

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