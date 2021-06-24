Негативный персонаж и судьба актера

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24 июня 2021, 09:04 Рамиль Гарифуллин, доцент Института психологии и образования КФУ, кандидат психологических наук

Фото: cоцсети

Выходить на личность актера по его ролям - сложная тема. Поэтому поражает наивное сознание зрителей, автоматически отождествляющее актера с персонажем.

Согласно Станиславскому, актер должен стараться проявлять себя и свою эмпатию к персонажу​ ​ в постановочных обстоятельствах. Вот зона, где можно узреть сущность личности актера. Но это не всем дано. Тем более, это не дано инфантильному зрителю-обывателю.

Когда колхозник, заходя за кулисы плевал в лицо​ актеру, прекрасно сыгравшего плохого председателя колхоза, что оставалось делать с этими слюнями на лице? Радоваться тому, что он мастер! Но не у всех актеров есть на это воля!​ Давайте научимся низко кланяться и громко аплодировать таким актерам! Давайте ценить актеров, которые сыграли негативные роли и обеспечили высокохудожественный антагонизм в искусстве!

Давайте объективно научимся оценивать актеров-любимчиков, которые играют только позитивные типажи и получают премии.

Давайте не забывать о том, что значительная часть актеров, игравших негативные роли не были поддержаны достойно государством, дескать, не любимчики же.

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