Негативный персонаж и судьба актера

Выходить на личность актера по его ролям - сложная тема. Поэтому поражает наивное сознание зрителей, автоматически отождествляющее актера с персонажем.
Согласно Станиславскому, актер должен стараться проявлять себя и свою эмпатию к персонажу в постановочных обстоятельствах. Вот зона, где можно узреть сущность личности актера. Но это не всем дано. Тем более, это не дано инфантильному зрителю-обывателю.
Когда колхозник, заходя за кулисы плевал в лицо актеру, прекрасно сыгравшего плохого председателя колхоза, что оставалось делать с этими слюнями на лице? Радоваться тому, что он мастер! Но не у всех актеров есть на это воля! Давайте научимся низко кланяться и громко аплодировать таким актерам! Давайте ценить актеров, которые сыграли негативные роли и обеспечили высокохудожественный антагонизм в искусстве!
Давайте объективно научимся оценивать актеров-любимчиков, которые играют только позитивные типажи и получают премии.
Давайте не забывать о том, что значительная часть актеров, игравших негативные роли не были поддержаны достойно государством, дескать, не любимчики же.
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