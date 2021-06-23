В 30-х годах Каталонская республика просуществовала всего один день, после чего была уничтожена Франко

Аргументы Недели → Мнение 13+

23 июня 2021, 23:49 Александр Крохмаль, Журналист

Фото: cоцсети

История сепаратизма в Каталонии уходит ещё в Эру Просвещения. После провозглашения единой Испании некоторые местные фракции стали поднимать восстания против центральных властей Мадрида. В 1871 году произошла неудачная попытка создания независимого государства Каталония, но в итоге регион остался в составе королевства. Дальнейшая история каталонцев полна мрачных и тяжёлых событий, сопровождавшихся смертями и кровавыми расправами. Вторая попытка провозглашения независимости в Каталонии прошла уже в ХХ веке, как раз тогда, когда в Испании пала монархия. Страна разделилась на две противоборствующие силы. В результате переговоров с республиканцами (в основном левыми партиями), Каталония получила широкие права автономии в 1931 году. Спустя три года после этого, в Испании снова начался политический кризис. По всему государству разразились бои между националистами и теми, кто поддерживал коммунизм.

В октябре 1934 года в Каталонии вспыхнуло восстание, в результате которого власть перешла в руки местных сепаратистов. Мятежники передали контроль над областью Женералитету, который быстро провозгласил независимость. Первым и единственным независимым лидером Каталонии в ХХ века стал Луис Компанис. Под всеобщие овации регион был объявлен суверенным государством, просуществовавшим лишь только сутки. Ведь к тому времени власть генерала Франсиско Франко распространилась почти на всю Испанию. Националисты пытались всеми силами пресечь попытки сепаратизма и безжалостно расправлялись с недовольными. Франко поручили немедленно подавить мятеж в Каталонии, и он тотчас ввёл туда войска. В результате обстрелов, местные силы сопротивления сдались. Луик Компанис был заключён в темницу вместе со многими сторонниками. Франко видел Испанию неделимой и могущественной, а все сепаратистские идеи он посчитал за терроризм.

В 1936 году в стране началась гражданская война. Противодействие фракций стремительно усиливалось. Франко сумел взять под свой контроль всю испанскую армию. Республиканцы быстро начали терпеть поражения. Ведь у пришедшего к власти генерала имелись надёжные союзники в лице Муссолини и Гитлера, которые поставляли ему оружие. К тому же, Франко заручился поддержкой Португалии в борьбе с коммунистами. Испания вскоре перешла под полный контроль тирана. Республиканские силы капитулировали или были уничтожены. Но Каталония сопротивлялась особенно долго. Мятежники долго держали область, и так продолжалось до тех пор, пока испанцы не подтянули к Барселоне подкрепления. Тогда сепаратистам пришлось отступать. Первыми столицу покинули местные войска, а затем уже мирные жители. Барселона была захвачена сразу же. В тот же день националисты провели военный парад, а сам генерал Франко объявил об окончательном лишении региона автономии.

После поражения республиканцев, франкисты устроили настоящий террор по всему государству. Франко приказывал расправляться с мятежниками самым жестоким образом. Его солдаты и палачи доходили до жутких средневековых пыток. Многих подозреваемых в подпольной работе на сопротивление казнили без суда и следствия. Попавшего в тюрьму Луиса Компаниса, первого и единственного лидера Каталонии, жестоко пытали, а после – приговорили к смертной казни. После Второй Мировой репрессии против всего населения Испании были немного ослаблены. Хотя к каталонцам эти послабления никак не относились. Франко продолжал устраивать террор против сепаратистов и их пособников. Буквально за несколько месяцев до своей смерти тиран казнил каталонского анархиста Сальвадора Пуч Антика, выступавшего за независимость региона. Кровавые репрессии «фашистов» против Каталонии сошли на нет лишь с кончиной генерала Франко. Но тем не менее, проблемы сепаратизма в регионе до сих пор остаются актуальными.

Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости