Почему сторонников принципа ​«чайлдфри» становится все больше ​ ​

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23 июня 2021, 19:35 Александр Крохмаль, Журналист

Фото из открытых источников

Прежде чем перейти к тематике ненависти к «чайлдфри», стоит поподробнее рассмотреть структуру этого движения. На самом деле представители этих сообществ ни в коем образе не являются экстремистскими и ни к чему никого не призывают. Они просто выбрали свой собственный путь, который относится только к ним самим. Устои «чайлдфри» подразумевают некую свободу от детей и их рождения. Эти люди не следуют давним традициям брака и предпочитают строить семью без дальнейшего появления потомства. Некоторые откладывают рождение ребёнка на долгие годы или вовсе отказываются от подобного.

Аналитики подразделяют сторонников «Чайлдфри» на несколько отдельных категорий. Реджекторы испытывают неприязнь к детям и к самому процессу деторождения. Отказники не заводят потомство длительное время и предпочитают надёжные контрацептивы. Откладыватели нередко напоминают всё тех же отказников, и по ряду причин, не соглашаются иметь детей до определённого времени. Аффексьонадо нравится бездетный образ жизни, а всё, что связано с детьми, вызывает у них неприязнь. При этом, никто из этих людей не ненавидит детей в прямом смысле этого слова. Никто не призывает к отказу от потомства со стороны всего человечества.

Причины появления сообществ «чайлдфри» до сих пор не установлены полностью. Многие эксперты считают, что к этому привели капитализм и нынешние общественные устои 21-го века. Другие полагают, что такие сообщества возникли из-за нежелания людей брать ответственность за ребёнка и полностью посвящать ему всю жизнь. Также есть мнение, что движение получило распространение, ввиду неверности и непредсказуемости многих женщин, предпочитающих в нынешний век браки по расчёту. Отдельные оппозиционеры и критики в РФ сообщают о том, что «чайлдфри» - это лучший выход для семейных пар на фоне нынешней тяжёлой ситуации в стране (да и в мире тоже).

Эксперты сообщают, что ни в коем случае не стоит приравнивать «чайлдфри» к инцельскому движению. Ведь инцелы представляют собой психически неуравновешенных мужчин, не способных по ряду причин иметь отношения с женщинами. В случае с «чайлдфри», речь идёт, как правило, о семейных парах, которые не хотят брать ответственность за рождение ребёнка. Некоторые объясняют это чрезмерными материальными затратами. На фоне пандемии доходы населения РФ упали до минимума, а расходы быстро возросли. Содержать семьи с большим количеством детей в такой ситуации стало непросто даже для обеспеченных граждан.

В России же проблемы с ненавистью к «чайлдфри» усугубляются с каждым годом. Очень часто сторонники традиционных браков и института семьи приравнивают всех, кто связан с «чайлдфри», едва ли не к нацистам. В 2018 году общественное движение «За жизнь!» направляло письмо президенту России с инициативами блокировать все сообщества «чайлдфри» в социальных сетях. Во ВКонтакте их уже отмечено более 130 с аудиториями более 60 000 подписчиков, и это только в 2020 году. Учитывая пройденное время, сейчас их может быть куда больше.

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