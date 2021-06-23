Горькая халва новостей

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23 июня 2021, 14:35 Александр Чуйков, Обозреватель отдела Наука

Фото из открытых источников

СМИ знают: есть новости, которые публиковать не стоит. Нет, конечно, никто не запрещает, но это вроде как моветон. Например, что мы первые изобрели вакцину от ковида, знают все. А то, что у нас в ковидный 2020 год прирост смертности был выше, чем практически во всем мире, знают только специалисты Росстата, так как эта вполне официальная новость в официальных СМИ почти нигде не публиковалась.



Итак, естественная убыль населения (превышение умерших над родившимися) в 2020 году составила 702 тысячи человек против 317 тысяч годом ранее. Всего в РФ за прошлый год умерли 2,14 миллиона человек. Из них 144 691 скончались от коронавируса и его последствий. В том числе 1400 врачей. А от ишемической болезни сердца – инфарктов – 508657 человека. На 60 тысяч больше, чем в 2019 году. Причем 50% прироста смертности связано не с коронавирусом, а с другими болезнями.



Многие врачи говорят, что ослабленное разрушительными реформами российское здравоохранение, из-за перегрузки коронавирусом не смогло обеспечить лечение других болезней.



И прогнозы неутешительны: естественная убыль будет продолжаться и составит порядка 500 тысяч в год до 2030 года.



Всемирный банк, многие рецепты которого были использованы в реформах здравоохранения, подсчитал потери российского человеческого капитала в денежном выражении. Речь идет о триллионах рублей.



По оценке экспертов каждый год из-за ненормального здравоохранения мы теряем до 20% валового внутреннего продукта. А это 20 трлн. рублей. Подробнее…

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