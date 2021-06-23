Благородные праславяне-вандалы

Аргументы Недели → Мнение 13+

23 июня 2021, 11:58 Олег Грищенко,

Фото из открытых источников

Слово «вандал» ныне является синонимом невежественного человека, чуждого закону и порядку, разрушителя культурных ценностей – как это, якобы, было устроено завоевателями вандалами в Риме. Однако эти посылы являются двойной ложью, так как согласно историческим свидетельствам, во-первых, вандалы, являвшиеся праславянами, в Риме ничего не разрушали, а во-вторых, они создали своё процветающее цивилизованное государство с развитой культурой.

Многие древние авторы считали вандалов праславянским племенем. Так, историк 13 века монах-францисканец Гильом де Рубрук (13 век), писал, что «ЯЗЫК РУССКИХ, ПОЛЯКОВ, ЧЕХОВ ОДИН И ТОТ ЖЕ С ЯЗЫКОМ ВАНДАЛОВ, отряд которых был с гуннами».

Слово «вандал» является поздним производным от слова «венед», которым Тацит (1 век) именовал предков германцев: Венед – Венде – Венд-ал – Вандал. Многие древние авторы считали что слово «венед» – это общее название праславян. Например, хорватский историк начала 17 века Мавро Орбини относил вандалов к предкам славян.

Польский историк 16 века Матей Стрыйковский писал, что «СЛАВЯНЕ ИЗ ВАНДАЛИИ в Северную Русь около 550 года после Христа пришли».

Российская императрица 18 века Екатерина II писала, что собственно Русская история началась с 480 года – С «КНЯЗЯ ВАНДАЛА», упоминаемого в легендах как родоначальник русских правителей.

В 16 веке, один из основоположников польской историографии Мацей Меховский писал о поляках как о потомках вандалов, которых он, в свою очередь, считал сарматами*.

Русский историк 18 века Татищев, цитируя текст немецкого учёного 17 века Арнкиэля Трогила, писал, что бог света, добра и чистоты Святовид «был верховным богом многих славянских народов, в том числе вандалов».

Древнеримский историк 1 века Плиний Старший относил к германцам «вандилиев, часть которых составляют бургундионы» (т.е бургундцы). При этом эллинский историк 1 века до н.э. Диодор Сицилийский считал, что германцами была названа северо-восточная часть кельтских (галльских*) племён. То есть вандалы – являлись галльским (праславянским) племенем.

О славянских корнях вандалов говорит и тот факт, что это племя прибыло в Европу из южноскифских земель. При этом их маршрут практически повторял маршрут миграции других праславянских народов.

Ромейский историк Прокопий Кесарийский (6 век) считал вандалов готами*. Поэтому неудивительно свидетельство Публия Дексиппа, который писал, что в 3 веке самой сильной частью готского войска во время готской (скифской войны) были вандалы. Исходя из того, что вандалы были частью готов, понятно почему федератный договор по итогам этой войны император Аврелиан заключил с готами и вандалами.

Интересно убеждение древних историков в том, что неизменными союзниками вандалов являлись всадники-аланы. Причём этот союз был залогом успеха вандалов в сражениях. Но в древних текстах, эти племена часто путали друг с другом, когда одни историки описывали событие применительно к вандалам, а другие – к аланам. Поэтому, скорее всего, «АЛАНАМИ» НАЗЫВАЛИСЬ КОННЫЕ ВАНДАЛЫ.

В 377 году, когда разразилась новая война Рима с готскими племенами, в число готских отрядов входили и отряды вандалов (Аммиан Марцеллин, 4 век). Но победив вместе с готами в битве под Адрианополем в 378 году, вандалы не стали участвовать во вторжении на Апеннинский полуостров, а прошли через земли Империи и поселились на западе Европы. Это и было НАЧАЛОМ ГОСУДАРСТВЕННОГО СТРОИТЕЛЬСТВА У ВАНДАЛОВ. В 410 году они осели на Пиренейском полуострове (Идаций, 5 век) и образовали там земельный союз, который не стал государством только потому, что вскоре вандалы были вытеснены оттуда Королевством вестготов (Иордан, 6 век), союзным Риму. Тогда вандалы переселились на южный берег Средиземного моря, и НА ЗЕМЛЯХ БЫВШЕГО КАРФАГЕНА ОБРАЗОВАЛИ, НАКОНЕЦ, СВОЁ ГОСУДАРСТВО, НАЗВАННОЕ ВПОСЛЕДСТВИЕ ИСТОРИКАМИ КОРОЛЕВСТВОМ ВАНДАЛОВ И АЛАНОВ.

Это государство было настолько сильным, что 455 году оно ОТДАЛО РИМУ «ДОЛГ КАРФАГЕНА», ЗАХВАТИВ «ВЕЧНЫЙ ГОРОД» во время возникшей там смуты. Однако связанные с этим событием поздние утверждения историков о «налёте уничтожителей культурных ценностей» – выдумка, поскольку по приказу короля вандалов Гейзериха культурные и материальные ценности Рима были не уничтожены, а вывезены в результате методичного изъятия.

О том, что ВАНДАЛЫ РИМСКИЕ КУЛЬТУРНЫЕ ЦЕННОСТИ НЕ УНИЧТОЖАЛИ свидетельствует тот факт, что когда в 533 году полководец ромейского императора Юстиниана – Велизарий захватил Королевство вандалов и аланов, вывезенные из Рима культурные «трофеи» он нашёл в там в целости.

При этом нужно отметить, что никакая «дикость» и «необузданность» Королевству вандалов не была свойственна. Напротив, оно было даже СЛИШКОМ ПОГРУЖЕНО В ПОКОЙ И БЛАГОДУШИЕ, ЧТО И ПОСЛУЖИЛО В КОНЦЕ КОНЦОВ ПРИЧИНОЙ ЕГО ГИБЕЛИ.

Как писал Прокопий Кесарийский, это королевство, отделённое Средиземным морем от сотрясаемой непрерывными войнами Европы, процветало до начала 6 века. Когда же отряды Велизария вдруг высадились на берегу королевства, вандалы сопротивлялись крайне неорганизованно. Так, после гибели брата короля в начале единственного их сражения с византийцами, король Гелимер оставил войска и начал ритуал похорон любимого брата. Не огорчил короля вандалов и плен – в связи с этим он лишь горько рассмеялся.

Такова история ещё одного древнего праславянского народа. Связанные ныне с его именем наветы – ОЧЕРЕДНОЙ ФРАГМЕНТ БОЛЬШОЙ ЛЖИ О ПРЕДКАХ СЛАВЯН, С КОТОРОЙ ЕЩЁ ПРЕДСТОИТ БОЛЬШАЯ БОРЬБА.



*В предыдущих статьях на argumenti.ru я приводил исторические источники, согласно которым скифы, галлы и готы являлись праславянами, а сарматы – скифскими племенами.

**Материал, использованный в статье, получен в результате моей совместной работы с Супруновым Станиславом Викторовичем над книгой «Великая история славянских народов».

Грищенко Олег Викторович Писатель, историк, филолог. Окончил МГУ им М.В. Ломоносова, факультет Психологии.

Пишет художественные произведения по исторической и другой тематике.

Автор книг о древней истории России и об истории возникновения речи и русского языка.

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