Вся проблема не в жаре, а в сочетании​ влажности с жарой

Все зависит от влажности. В Узбекистане, например, за 40 градусов, но воздух сухой. Там легко переносят жару. А в Питере при 25 градусах уже хамам - влажная баня и тяжело! Жара сама по себе - это не показатель. Все оценивается в совокупности с влажностью. Сейчас в низинах рек, где застой влаги, тяжело. На возвышенности продув и терпимо.
Сочи с влажностью - всегда испытание. Батуми тоже.
Когда летите в Жару, изучайте влажность. Иначе это может стать проблемой! Так из-за жары и влажности пострадал на гастролях великий французский певец Джо Дассен. И мир его потерял... Тогда ещё не была развита мировая культура кондиционирования.
Таким образом самый главный показатель - это концентрация кислорода в атмосфере. Если этот кислород начинает занимать вода, то возникают проблемы. Кстати, кондиционер кислорода не даёт! Он крутит тот же воздух, охлаждая его. Поэтому сначала впускаем горячий воздух из форточки. Потом закрываем форточку и охлаждаем. И так все время. Или должна быть вентиляция воздуха, но такая, чтобы не сгорел кондиционер.
Не забывайте, что при холодном воздухе можно задохнуться, если он занят вашим углекислым газом или водой и в нем нет кислорода. И наоборот, при жаре, но избытке кислорода, может быть комфортнее.
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