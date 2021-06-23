Вся проблема не в жаре, а в сочетании​ влажности с жарой

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23 июня 2021, 11:41 Рамиль Гарифуллин, доцент Института психологии и образования КФУ, кандидат психологических наук

Фото: cоцсети

Все зависит от влажности. В Узбекистане, например,​ за 40 градусов, но воздух сухой. Там легко переносят жару. А в Питере при 25​ градусах уже хамам - влажная баня и тяжело! Жара сама по себе - это не показатель. Все оценивается в совокупности с влажностью. Сейчас в низинах рек, где застой влаги, тяжело. На возвышенности продув и терпимо.

Сочи с влажностью - всегда испытание. Батуми тоже.

Когда летите в Жару, изучайте влажность. Иначе это может стать проблемой! Так из-за жары и влажности​ пострадал на гастролях великий французский певец​ Джо Дассен. И мир его потерял... Тогда ещё не была развита мировая культура кондиционирования.

Таким образом самый главный показатель - это концентрация кислорода в атмосфере. Если этот кислород начинает занимать вода, то возникают проблемы. Кстати, кондиционер​ кислорода не даёт! Он крутит тот же воздух, охлаждая его. Поэтому сначала впускаем​ горячий воздух из форточки. Потом закрываем форточку и охлаждаем. И так все время. Или должна быть вентиляция воздуха, но такая, чтобы не сгорел кондиционер.

Не забывайте, что при холодном воздухе можно задохнуться, если он занят вашим углекислым газом или водой и​ в нем нет кислорода. И наоборот, при жаре, но избытке кислорода,​ может быть комфортнее.

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