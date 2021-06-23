Как приверженцы однополой любви выживали в нацистской Европе

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23 июня 2021, 08:34 Александр Крохмаль, Журналист Источник: kommersant.ru

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Проблемы гомосексуализма и отношения к нему общества возникали всегда. В Германии времён нацизма все представители сексуальных меньшинств были приравнены к «неполноценным людям» и, как правило, уничтожались в лагерях. Впрочем, гонения на гомосексуалистов и лесбиянок существовали ещё во времена кайзера. При нацизме таких людей подвергали мученическим страданиям. По словам экспертов, тотального геноцид секс-меньшинств в период правления Гитлера не было, но тем не менее, количество жертв со стороны «нетрадиционников» зашкаливало за 10 000. Считается, что почти 15 000 человек погибли от рук нацистов за «распространение заразы гомосексуализма». Впрочем, подобные явления в человеческом обществе пресекались не только во времена Вермахта, но и даже после Второй Мировой.

При императоре Вильгельме II была популярна статья Уголовного Кодекса 174, предусматривающая наказание за «противоестественный блуд». После падения кайзера и образования Веймарской республики, наступила кратковременная эпоха свободы. Гомосексуалисты хоть и признавались психически больными, но всё же не подлежали немедленному аресту. В кабаре и магазинах даже существовали специальные журналы для геев и лесбиянок. При этом, рядом с такими журналами нередко лежали работы немецких учёных-психиатров, объяснявших гомосексуализм психическими отклонениями. Геи же в ответ заявляли, что «больных людей нельзя судить», и часто пользовались своим «нездоровым» положением. В 1933 году всё изменилось кардинально. Пришедшая к власти нацистская партия тут же осудила столь зашкаливающую «раскрепощённость» в обществе. Гитлер признал, что гомосексуализм может быть заразен, и потому лечить его надо не в психиатрических больницах, а в концлагерях. Кайзеровская 175-я статья была расширена до максимальных пределов.

Для начала нацисты закрыли все клубы и заведения, где собирались представители гей-сообщества. Многих сексологов отправили за решётку. Редакции журналов для секс-меньшинств были разгромлены. Однако гомосексуалистов было немало в самой нацистской партии. Например, Эрнст Рём, командир вооружённых групп штурмовиков и «гордость режима», являлся как раз-таки представителем нетрадиционной ориентации. С Рёмом покончили в результате «Ночи длинных ножей». Гитлер посчитал, что «гомосексуальной заразе» не место в кругах власти, и потому решил искоренить её полностью. Для борьбы с отступниками были сформированы специальные комитеты. По приказу Генриха Гиммлера, любой, кто обладал склонностью к «мужеложству», объявлялся врагом государства. 10 октября 1936 года в Германии было создано Центральное бюро по борьбе с гомосексуализмом и абортами. В распоряжении бюро были специальные отряды, имевшие полномочия на любые действия против тех, кто, по мнению нацистов, был недостоин стать частью нового Рейха.

Со временем Германия усилила давление на секс-меньшинства. Многие немцы порою сами доносили на своих соседей, которых подозревали в «распространении опасной заразы». Полиция реагировала мгновенно. Всех, кого ссылали в лагеря за гомосексуализм, не воспринимали за людей. Им полагались отдельные бараки, как для больных опасным заболеванием. В лагерной иерархии геи были на самом дне, и часто подвергались нападениям со стороны самих узников. На одежду таких пленников клеили «розовый треугольник», который выделял их среди всех заключённых концлагеря. Бывало, что гомосексуалистов попросту кастрировали. Многие из представителей секс-меньшинств выбирали этот вариант, дабы избежать отправки в лагеря. Но самое худшее для таких людей было то, что их вообще не признавали жертвами нацизма. После Второй Мировой многие из них покончили с собой, так и не смирившись со страшным позором. Общественность не видела в них не только жертв преступников, но и даже представителей людского рода. Так продолжалось вплоть до самого конца ХХ века.

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