О чем говорит твое отражение? Вторая пара противоположностей. Материальный Телец – Мистичный Скорпион

Аргументы Недели → Мнение 13+

23 июня 2021, 08:12 Екатерина Максимова,

Продолжая тему оппозиционных знаков, которые находятся на расстоянии 180 градусов в зодиаке, сегодня поговорим о земном Тельце и инфернальном Скорпионе. Любая пара противоположных созвездий, согласно древнему астрологическому знанию, образует ось, которая соответствует определенной сфере жизни. Эта пара раскрывает тему ресурсов: Телец заведует материальными благами, земными, а Скорпион духовными, космическими.

Тельцы - самые плотские из всей стихии Земли, постоянные, телесные, чувственные, управляемые Венерой. Причем, их стремление к материальной стабильности заключено во всем - доме, родственниках, накоплениях. Тельцы — это форма, сохранность, практичность и постоянство. Изменения для этого знака чрезвычайно болезненны, они терпят долго, потому что любят больше всего привычку, но если уж доходят до края, то рвут молниеносно.

Скорпионы же напротив разрушают привычный уклад, обладая стихией Марса и Плутона, трансформируют то, что уже есть, обладая способностью вывести жизнь на иной уровень. Они всегда проходят по краю, притягивая кризисы, которые им необходимы для того чтобы переродиться и выйти на новую ступень. Им доступен ресурс восьмого дома (астрологический дом – сектор зодиака, который заведует определенной сферой жизни), а именно доступ к энергетической трансформации, феноменальной интуиции, нетрадиционным подходам к жизни, медицине, эзотерики, ресурс потустороннего и скрытого для большинства людей знания. Очень важно знать свой дуал, потому что он всегда подсказывает в какую сторону надо тянуться. Что же могут дать эти отражения друг другу?

Тельцу необходимо помнить, что изменения — это не всегда плохо, что порой вытряхнуть старые, уже обветшавшие вещи очень даже полезно. И даже дом, каким бы он замечательным не был, неплохо реконструировать и даже снести, переехав в другой. Что новая жизнь никогда не начнется, прежде чем старую не похоронишь. В любом знаке есть планеты, которые чувствуют себя, как в своей тарелке и, наоборот, некоторым очень некомфортно. Так вот «не любят» Тельца Марс и Уран, планеты агрессивного напора и стихийных изменений. Как с ними можно подружиться? Я уже говорила в прошлой статье о методах астрокоррекции и сейчас продолжу. Любому предмету, цвету, растению, камню соответствует планета нашей солнечной системы. И чтобы добавить себе энергию этой планеты рекомендуется заиметь то, что ей соответствует.

Так вот, чтобы приручить Уран, добавив себе спонтанности, Тельцу полезно, чтобы хотя бы часть его консервативного жилища имела серебристо-алюминиевый оттенок, урбанистический интерьер, компьютерный уголок со всеми новейшими технологиями очень пригодится. Из домашних животных – экзотические птицы и электрические рыбки в аквариуме, из растений – папоротник и эдельвейс. Их непросто раздобыть и разместить в своей квартире, но даже художественное изображение, поверьте, может помочь. Многие люди интуитивно покупают картины с определенным цветком, животным или деревом, которое соответствует нужной планете.

Чтобы добавить энергию огненного Марса Тельцам рекомендуется красная гамма в одежде, особенно в дни, когда необходимы решительные действия, из камней очень хорош рубин, красный гранат, гематит в качестве кулона, перстня или запонок. Питание тоже не стоит сбрасывать со счетов: мясо, которое тельцы очень любят, перец, чеснок и имбирь являются квинтэссенцией этой огненной планеты. Кстати, растение табак тоже подопечный Марса и он тоже пробуждает его качества.

Все вышеперечисленное благотворно влияет на Тельцов, а вот Скорпионом противопоказано. У них то Марса и Урана в избытке, а вот женственной Венеры и домашней Луны явно не хватает! Этим вечным искателям истины, борцам за скрытую правду, лидерам и захватчикам, как раз надо тянуться в сторону домовитого и постоянного Тельца. Иногда Скорпионы безжалостно растрачивают то, что у них есть в потемках тайн и загадок. И вот сохранить и сберечь, остановиться и позаботиться о близких им просто необходимо. Им нужно подружиться с Венерой и Луной, которые в этом знаке страдают от огня Марса и не могут себя лучшим образом проявить. Чтобы дать силу Венере можно облачаться в розовые, голубые, светло-зеленые тона, особенно это подойдет для романтических встреч и творческих вечеров. А вот стиль бидермайер в интерьере, все оттенки белого или жемчужного, зеркала, помогут подружиться с Луной. Из домашних любимцев кошка, как не кто другой подходит для контакта с этими двумя женскими планетами. Еще если есть возможность сделать на даче маленький фонтан или водоем, то это для Скорпиона просто источник удачи и вдохновения, потому что он еще и водный знак.

Не за горами день, когда дизайнеры и архитекторы будут советоваться с астрологами, ведь это сделает пространство жизни более комфортным! А вот за пространство отвечает звездная пара Близнецы – Стрелец. О них и поговорим в следующей статье.

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