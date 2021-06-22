Турция признала себя победительницей в «коронавирусной войне» и пустила туристов

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22 июня 2021, 21:10 Александр Крохмаль, Журналист

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В то время как в Индии от коронавируса умирают тысячами, в Турции напротив, празднуют победу и пускают туристов. Эта страна уже признала себя победительницей в «коронавирусной схватке».

На сегодня там наблюдается 5 381 736 человек, заражённых Covid-19. При этом вылечились уже более 5 миллионов (5 242 945). За всю пандемию число погибших достигло отметки в 49 293. В основном, это были очень пожилые люди, инвалиды и обладатели побочных заболеваний. Турция противостояла коронавирусу очень эффективно. К тому же там почти готова местная вакцина. Эрдоган уже раскрыл общественности сведения о препарате, получившем название Turkovac. Он официально объявил о начале третьей фазы испытаний. В течение нескольких недель вакцинация охватит всё население страны старше 18 лет.

Открытие Турции для российских туристов вызвало небывалый фурор. Туроператоры уже сообщили о перегруженных сайтах после открытия страны и об огромных очередях. Телефоны в буквальном смысле «разрываются» от звонков. С 22 июня, то есть с сегодняшнего дня, авиасообщения между РФ и Турцией полностью возобновлены. Правда для въезда в эту страну остаются некоторые правила и условия. Купить путёвку – это лишь половина дела. Не позднее, чем за 3 дня до вылета, придётся сдать ПЦР-тесты на коронавирус. После заполнения анкеты формируется специальный QR-код, который нужно будет представить в аэропорту и при заселении в отель. Анкету придётся писать на английском, так что для тех, кто не обладает иностранными языками, в этом деле возникнут трудности.

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