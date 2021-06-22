Диспозиция россиян и футбол

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22 июня 2021, 10:14 Рамиль Гарифуллин - доцент института психологии и образования КФУ, кандидат психологических наук

Фото: REUTERS/Friedemann Vogel

Для меня интереснее было наблюдать не за Чемпионатом Европы по футболу - 2021, а за самими россиянами-болельщиками. Этот чемпионат был тестом на то, какие мы россияне. Мои наблюдения показали, что большинство россиян не имеют диспозиции, то есть, способности иметь заранее подготовленный алгоритм поведения на случай неудачи и отсутствия успеха.

Даже несмотря на то, что наш футбол - хронически проигрывающий футбол и изначально было явно видно, что наши футболисты значительно уступают бельгийцам и датчанам, россияне всегда верят в чудо, верят на "авось", верят тогда, когда нет оснований, чтобы верить. Верят настолько, что не рассматривают варианты своего поведения на случай неприятного итога. Ожидание приятного ослепляет сознание. Именно это слепое ожидание и становится основанием куража, азарта и острых ощущений. Это код нашей ментальности.

Поэтому не стоит удивляться тому, что этой ментальностью пропитаны были и наши футболисты. Они не смогли проигрывать. У них также не было диспозиции на случай обреченного проигрыша. Поэтому я всегда восхищался фигуристам, которые после падения, сразу же могут встать и сделать удачный четверной тулуп. Это диспозиция! Наши футболисты после падения ещё больше падают. Они не имеют в себе сформированной диспозиции на падение!



Почему наш футбол не просто уступает мировому уровню футбола, а значительно уступает? Этот вопрос не моей компетенции.



Мне интересна иная проблема: почему россияне несмотря на отсутствие оснований для успеха, всегда хронически верят в успех? Мы должны учиться быть профессионалами без всяческих эмоций и Веры в чудо! А футболисты должны показывать достойный мирового уровня футбол, независимо от неудачи, от эмоций. Но, увы, такого футбола пока нет в России, но это опять-таки проблема не моей компетенции.

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