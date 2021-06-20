О халикотериях - гибридах обезьян и лошадей, живших за миллионы лет до нашей эры

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20 июня 2021, 22:49 Александр Крохмаль, Журналист

Фото: cоцсети

В древние времена существовали звери, которые сейчас показались бы каждому творениями какой-нибудь фантастики. Возьмём хотя бы халикотериев, представлявших собой помесь гориллы и лошади. Относились они к разряду непарнокопытных млекопитающих. Впервые появились в периоде эоцена, за 40 миллионов нет до наших дней. Впоследствии, вымерли в результате климатических процессов. Последние из подобных созданий обитали за 3.5 миллиона лет назад, уже в эпоху плиоцена. Науке неизвестно, застали ли эти животные примитивных людей , или же к возникновению первых гоминидов они уже исчезли.

Эти древние существа обладали очень высоким ростом. Длина их тела составляла примерно 3 метра. Голова у халикотерия была очень похожи на лошадиную, а строение туловища напоминало горилл или даже ленивцев. Они имели короткую шерсть бурого или коричневого цвета, а также длинную шею и небольшой хвост. При ходьбе халикотерии опирались на передние длинные лапы, почти точь-в-точь как современные гориллы. При этом, передние ноги у них были намного длиннее, чем задние. Наиболее развитым считался именно 2-й палец, а не 3-й, как у многих других непарнокопытных. Вместо копыт они обладали мощными длинными когтями.

Халикотерии не были хищниками, хотя в суровых схватках животного мира обычно выходили победителями. Питались они исключительно растительностью, и представляли собой травоядных существ. Учёные считают, что благодаря мощным когтям, эти животные могли лазать по деревьям и питаться их листьями. Некоторые полагают, что пищей этих созданий также могли быть различные корни, которые они добывали путём копания. Ближайшими родичами халикотериев считались бронтотерии, гигантские шерстистые носороги, бывшие титанами в периоде эоцена. Это означает, что потомками халикотериев могут считаться современные тапиры, носороги и лошади.

В общей сложности, в семействе халикотериевых насчитывается более 10 различных видов. Многие из них могли сравниться размерами со слонами. В периодах с эоцена по плиоцен эти загадочные непарнокопытные были распространены абсолютно по всей планете. Не населяли они разве что только Антарктику и Австралию. Сторонники мистификаторских теорий о происхождении человека предполагают, что халикотерии могли представлять серьёзную угрозу для древних людей. Впрочем, причина исчезновения самих халикотериев до сих пор не установлена.

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