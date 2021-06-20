Всегда ли срабатывает закон кармы и расплаты за содеянное

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20 июня 2021, 11:03 Александр Крохмаль, Журналист

Фото: depositphotos.com

Прежде чем перейти к данной теме, лучше всего ответить на вопрос, а что же именно представляет собой понятие «кармы». Чтобы не вдаваться в древние Упанишады, можно ответить вполне простым и понятным языком. Карма – это понятие воздаяния за те или иные действия человека. Греховные или праведные деяния определяют его судьбу. В индуистских религиях считается, что карма обязательно срабатывает в этой жизни человека или же в его следующих воплощениях. Напомним, что в Индии веруют в реинкарнации (перевоплощения после смерти). В последние десятилетия, благодаря распространению в Европе и США эзотерических течений, слово «карма» стало использоваться многими людьми. Нередко даже обычные пользователи интернета используют это понятие, хотя и не всегда представляют, что оно значит на самом деле. Можно упомянуть известную пословицу – «Что посеешь, то и пожнёшь», ну или же «Посеешь ветер – пожнёшь бурю».

Многим из нас кажется, что всё, что мы делаем в этой жизни, обязательно заявит о себе в будущем. Мы верим в то, что если нас обманули или предали, то все эти люди рано или поздно познают на себе кармическое воздаяние. Однако в реальной жизни порою случаются наоборот. Поэтому, вопрос о понятии «кармы» в современной философии остаётся открытым. Мы много раз за жизнь сталкиваемся с предательствами и обманами. Особенно это чревато в бизнес-сферах. В нынешних бизнес-структурах планеты обманы порою кажутся нормальным явлением. И не всегда бывает то, что люди, ответственные за свои грехи, получают по заслугам сразу же. Нередки случаи, когда «злобные грешники» вообще не получают наказаний и остаются такими же негодяями до конца своих дней. А те, кто оказался обманут или подвергся злому умыслу со стороны преступников, часто задаётся вопросом – а где же здесь справедливость? И где же всё-таки карма? Почему она очень часто не срабатывает?

Более того, можно привести сотни примеров из реальной истории. Например, доктор Менгеле из нацистской Германии сумел избежать наказания и умер во время купания в море. Он спокойно перебрался в Южную Америку и скрылся от преследования, хотя его искали по всему миру. А ведь злодеяния его были нешуточными. В нацистских концлагерях он ставил жуткие эксперименты не только над взрослыми, но и над детьми. Карма обошла стороной и многих японских военных преступников. К примеру, был один сумасшедший военнослужащий по фамилии Ватанабе, который очень любил пытать пленных американцев. После окончания Второй Мировой он так и не получил никакую кару. Собственная мать признала его едва ли не святым человеком. Он спокойно дожил до старости и тихо умер в 2003 году. Также многие другие военные преступники Японии, участвовавшие в зверских пытках и экспериментах над людьми, впоследствии, стали инструкторами и виднейшими учёными. Они даже не раскаялись в содеянном. Впрочем, в недалёкой от России Турции до сих пор чтят некоторых преступников времён геноцида армян.

Вышеупомянутые сведения – лишь малая часть примеров, когда карма и воздаяния попросту не работали. Это означало, что злодеи, виновные в кошмарных преступлениях, оказались, по сути, оправданы. Были и другие примеры, когда хорошие и честные люди оказывались жертвами судебных ошибок и отправлялись в тюрьмы на полвека или попадали в лагеря смерти. В той же Японии до сих пор вызывает шок история Ивао Хакамады, бывшего борца и мастера боевых искусств, который 46 лет провёл в тюрьме, и каждый день, при этом, ожидал гибели на плахе. Если посмотреть в деталях его раннюю жизнь, то никаких преступлений он не совершал вовсе. Он был невероятно добрым человеком и примерным семьянином. К тому же у него присутствовало чувство справедливости. Он доверял людям и верил в высшее благо. Однако же судьба погрузила его в настоящий ад, устроенный политической системой императора Хирохито. Даже сейчас, в нынешние дни, в правительстве Японии отказываются его оправдывать. Хакамаду обвиняют в жестоком убийстве своего начальника на работе, которого он не совершал.

Если тщательно изучать мировую историю, то можно обнаружить, что законы кармы не срабатывали очень часто. И как же тогда объяснить все эти «просчёты судьбы»? Неужели у Высших сил тоже бывают ошибки, как и у простых смертных? На самом деле, в индийской философии ответы на эти вопросы есть, и они крайне интересные. Считается, что карма может переходить не только на нынешнюю жизнь человека, но и на все другие. Если следовать теории реинкарнации, то стоит предположить, что тот же доктор Менгеле, устраивавший ад в нацистских концлагерях, может в следующей жизни родиться безногим инвалидом где-нибудь в Эритрее. При этом, есть вероятность, что будучи инвалидом, он всю жизнь станет проходить через адские испытания, пока он не испытает всю боль, которую он в свою очередь причинял в лагерях смерти. Так же может случиться и с японскими военными преступниками. Вполне возможно, если им удалось избежать наказания в этой жизни, то всё перенесётся на последующие. И тогда, им уже придётся заплатить по полной программе.

Так ли это или не так – это очень сложный вопрос, над которым бьются миллионы учёных по всему миру. Вопрос существования воздаяния и кармы так же сложен, как и тематика присутствия Божьего промысла. На данный момент у человечества нет никаких стопроцентных доказательств, что Бог существует. Однако большая часть людей в него верует. Также мы не можем стопроцентно утверждать о наличии жизни в других регионах галактики или даже на ближайшем Марсе. И мы так же не можем опровергнуть такие теории. Человечество практически ничего не знает ни о судьбе, ни о строении собственного мира. Вопрос смысла жизни до сих пор не изучен. Возможно, когда-нибудь всё и встанет на свои места, и люди узнают ответы на все волнующие их вопросы. Но судя по всему, это едва ли случится в ближайшее столетие. И всё же не стоит исключать тот факт, что карма действительно существует и работает всю нашу жизнь. В таком случае, это объяснило бы присутствие на Земле тяжелобольных инвалидов, практически не способных к восприятию мира, или людей, подвергающихся жутким мучениям.

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