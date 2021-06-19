В Москве могут пойти на запрет очного обучения для не привившихся студентов

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19 июня 2021, 20:09 Александр Крохмаль, Журналист

Фото: cоцсети

В России наблюдается резкое увеличение заболевших коронавирусом. По словам экспертов, в страну проник индийский штамм. Он считается наиболее заразной формой «ковида». В Совете Ректоров всех ВУЗов Москвы уже заговорили об обязательной вакцинации для всех студентов. Тех, кто отказывается прививаться, могут не допустить к очному обучению. Совет крайне обеспокоен стремительным ухудшением эпидемиологической обстановки. Его представители опасаются, что ситуация в ближайшее время не улучшится.

Председатель Совета Ректоров Николай Кудрявцев считает, что главная задача – сохранение здоровья студентов и преподавателей. Ввиду резкого роста заболевших, была создана специальная комиссия, которая будет заниматься вопросами введения новых ограничений. Решение об обязательной вакцинации для поступающих на очное обучение в ВУЗы пока не принято. Но в Совете уже достаточно много сторонников данной инициативы. Ещё ранее ректор Московского технического института имени Баумана Александр Александров сообщал, что тех, кто не вакцинировался, рекомендуется не допускать до поступления на очные факультеты.

С этой идеей полностью солидарен Дмитрий Песков, пресс-секретарь президента России. По его мнению, вакцинация в стране проходит очень плохо, и не из-за созданных условий, а из-за банального нежелания людей прививаться. Чрезвычайные меры он счёл вполне оправданными.

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