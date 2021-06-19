По мнению американцев, Байден вёл себя как слабак на саммите с президентом России

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19 июня 2021, 12:37 Александр Крохмаль, Журналист

Фото: Alexander Zemlianichenko/AP

После переговоров президента США Джозефа Байдена с его российским коллегой Владимиром Путиным, в американских соцсетях начались бурные обсуждения. Основная тематика была посвящена слабости самого Байдена и его неэффективности в управлении государством. По словам пользователей интернета, Трамп справлялся с переговорами куда лучше, чем нынешний руководитель. К тому же после обвинений по поводу слабости Байдена на саммите в Женеве, начались разговоры о падении фондовых рынков в США.

«Фондовые рынки рушатся, вот и вся работа Джо», - заявляют критики американского президента. Комментаторы пришли к мнению, что российский лидер в буквальном смысле нанёс Байдену «превентивный удар». «Путин отвечал то, что думает в течение 40 минут», - можно привести в пример ещё один комментарий из соцсетей, «А Байден просто зачитал рукопись из госдепартамента, подготовленную две недели назад».



Противники демократов считают, что действующий президент США совсем не способен руководить. Большая часть злостных комментариев в его адрес принадлежит именно трампистам. Сторонники предыдущего лидера говорят об эпохе Трампа, как о самой прогрессивной эре в истории Штатов. Они называют его самым сильным, мужественным и уверенным в себе. Более того, некоторые заявляют, что именно Трамп был как раз одним из тех, кто решительно противостоял любым угрозам и «не давал России спуска». В то же время, сторонники Байдена полагают, что действующий лидер поступил правильно и очень демократично. Ведь на саммите в Женеве оба президента затронули болезненную тему о ядерном вооружении. Впоследствии, они пришли к мнению, что атомная война станет концом для всего человечества, и нынешним сверхдержавам лучше всего покончить с враждой.



Как отметил президент РФ Владимир Путин, переговоры с его американским коллегой прошли позитивно. Лидеры договорились о возвращении американских и русских послов на места своей постоянной службы. Также в ходе встречи Байден говорил о необходимости урегулирования конфликта в Украине с помощью Минских соглашений. Были затронуты и темы возвращения в свои страны осуждённых граждан. Оба руководителя договорились найти «определённые компромиссы» в разрешении этого вопроса.

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