Если коронавирус – оружие, Китай должен задуматься о компенсации для всего мира

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18 июня 2021, 22:41 Александр Крохмаль, Журналист Источник: must pay

Фото: cоцсети

На сегодня число заражений коронавирусом уже зашкаливает за 177 миллионов, и это только по официальным данным.

По неофициальным, количество заболевших давно может превышает 200 миллионов человек. При этом, распространение вируса не останавливается, а продолжает идти полным ходом. По подсчётам экспертов, уже к следующему месяцу число умерших во всём мире может превысить отметку в 4 миллиона. До сих пор не разгадана главная тайна коронавируса – как же именно он появился, и где впервые возник? Как известно, первые случаи заражения проявились в китайском городе Ухань, и 31 декабря 2020 года в ВОЗ было заявлено о новой форме коронавируса, поражающего лёгкие человека и убивающего за несколько суток. Поначалу казалось, что это обыденная вспышка заболевания, вызванная антисанитарными условиями на уханьском рынке. Но так сложилось, что совсем недалеко от «ковидного эпицентра» располагается пресловутая Уханьская лаборатория, где власти КНР проводили различные эксперименты с микроорганизмами.

Большая часть земного шара признаёт теорию об искусственном создании коронавируса. Нынешняя эпидемия никак не похожа на ту, что спровоцировала природу. Слишком много тайн, загадок и несуразиц. Вирус постоянно мутирует и видоизменяется, развивается в новые формы, куда более опасные, чем все предыдущие. К тому же несколько учёных с мировыми именами уже пытались заявить во всеуслышанье о рукотворном создании Covid-19. Считается, что «химерная форма» могла быть выведена китайскими учёными для неизвестных целей. Также имеется версия, согласно которой вирус могли изобрести тайные организации террористов, рассчитывающие устроить глобальный коллапс в мировой экономике. Теория о том, что вирус создан КНР, кажется наиболее правдоподобной. В правительстве Поднебесной слишком болезненно реагируют на все предъявленные обвинения. Всю информацию о происхождении коронавируса приравняли к государственным тайнам. Учёные из ВОЗ так и не были допущены к злополучной лаборатории, в которой, как утверждают многие эксперты, был создан нынешний «ковид».

Скорее всего, мы имеем дело со вторым «Чернобылем». Едва ли руководители КНР на полном серьёзе пошли бы на распространение опаснейшей формы жизни, которая с лёгкостью могла выкосить половину земного шара. Так что гипотеза об утечке в этом случае кажется адекватной. Тем более, что в 2018 году об Уханьской лаборатории ходили плохие слухи. Говорилось, что техника безопасности там вовсе не соблюдается. Но если Китай и правда виновен в создании столь разрушительной микро-формы, то его власть должна ответить перед всем миром. Речь идёт о глобальной компенсации для каждой страны, которая пострадала от коронавирусного вторжения. Десятки государств потратили баснословные суммы на разработку вакцин. Экономики беднейших стран обрушились в одночасье, не выдержав тотальных нагрузок. Вирус до сих пор не побеждён и с каждым днём заражает всё больше людей. В Индии он вызвал осложнения в виде мукормикоза («чёрной плесени»), которая лишила зрения тысячи местных жителей. Covid-19 и поныне остаётся тотальной угрозой для всей человеческой цивилизации. Но что же сделал Си Цзиньпин? Он даже не принёс извинения, очевидно, посчитав, что его невиновность просто неоспорима. Помимо всего прочего, китайский руководитель даже не помогает в расследовании причины возникновения «ковида».

Создаётся впечатление, что в правительстве КНР вообще никто не задумывается о какой-то вине перед всем миром. При том, что в самом Китае с вирусом справились довольно быстро. А вот другие страны пострадали до такой степени, что оказались на грани развала. Коронавирус ударил не только по экономике, но и по политической составляющей. На фоне карантинов и строгих ограничений вспыхнули беспорядки в десятках государств. Особенно пострадали европейские страны, в которых люди не привыкли к беспрекословному подчинению властям. Сразу же вырос уровень преступности и мародёрства. Появились организации, которые нажили на пандемии огромные состояния. Китай же благополучно «аннексировал» Гонконг, и теперь строит козни против Тайваня. Ни о каком чувстве вины там не идёт и речи. Более того, Си Цзиньпин стремительно наращивает военную мощь собственной державы. Он доходит до открытых угроз в адрес своих соперников. Известно также, что из Китая бежали множество микробиологов и учёных, которые, возможно, знали истину о происхождении коронавируса. Прошло уже больше года, а ситуация до сих пор не разрешается. В КНР продолжают отрицать причастность правительства к секретным биоразработкам. Но рано или поздно правда всё-таки выяснится. Не так давно в американской и британской разведке заявляли, что искусственное происхождение коронавируса уже доказано. У «ковида» выявили особый генетический след, который никак не может наблюдаться у естественной формы жизни. «Присутствие в коронавирусе последовательности CGC – убедительное доказательство сплайсинга генов», - заявили учёные, исследовавшие природу вируса, «Научные данные указывают на то, что он был разработан в лаборатории».

Это интересно: Между тем, глава российской организации «Вектор», Ринат Максютов, ответственный за создание «ЭпиВакКороны», вообще не признаёт, что коронавирус был создан искусственно. Недавно он заявил, что подобные разработки недоступны для человечества. При этом, стоит отметить, что репутация «Вектора» серьёзно подорвана, ввиду создания очень сомнительной вакцины. «ЭпиВакКорона» уже подвергалась критике со стороны серьёзных учёных и профессоров микробиологии. Люди, принимавшие участие в испытаниях, даже подавали жалобы в Минздрав и Роспотребнадзор. По их мнению, новая вакцина совсем не способна противостоять коронавирусу и не вырабатывает должную защиту. В соцсетях уже давно обсуждают спорную продукцию «Вектора» и призывают людей отказываться от их препаратов. Поэтому к суждениям Максютова о невозможности искусственного происхождения Covid-19 относятся крайне несерьёзно.

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