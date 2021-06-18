В России браки распадаются часто из-за денежных вопросов.

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18 июня 2021, 17:32 Александр Крохмаль, Журналист

Фото: cоцсети

По недавним данным Росстата, за 2021 год в Российской федерации распалось более 60% браков, что составляет 608 000 разводов. Заключено, при этом, чуть более миллиона союзов. Самым кризисным и тяжёлым эксперты признали период от 5 до 9 лет брака. Очень часто ни наличие детей, ни долгая совместная жизнь, попросту не способны сохранить отношения в целости. Как известно от аналитиков, более 50% браков в России распадаются в основном из-за материальных проблем. Нередко случается, что инициатива развода исходит от женской половины семьи. Большинство союзов распадаются из-за финансовой бедности и неспособности главы семейства решить денежные проблемы. Есть и такие случаи, когда разводятся из-за нежелания идти на уступки в формировании семейного бюджета. То есть, материальная часть – это одна из главных проблем в нынешних российских семьях.

Психоаналитики отмечают, что часто стали встречаться семьи, в которых доходы мужа считаются за общие деньги. При этом, многие жёны порою не желают делиться с избранниками финансовыми средствами и брезгливо относятся к любой материальной поддержке. Они полагают, что их деньги никак не могут относиться к семейному бюджету. Проще говоря, доходы жены воспринимаются ей самой, как только её личные средства. Бывает, что в семейных парах разделяются точки зрения. Муж, к примеру, считает, что деньги в семье должны быть общими, и сталкивается с противодействием супруги. Жена яро отстаивает свои права и выступает за разделение средств на её собственные и семейные, которые, как правило, добываются мужем в процессе тяжёлой работы. (Безработица в России на фоне пандемии никуда не делась, и многим людям приходится зарабатывать любыми способами). В этом случае отношения уже находятся на грани распада, и грядущий серьёзный конфликт попросту неизбежен. Мужчина чувствует себя униженным и оскорблённым, и рано или поздно высказывает об этом супруге. Впрочем, и сами жёны очень часто выходят из себя на почве недовольства финансовым положением избранников.

По мнению некоторых философов и критиков капитализма, основная вина в этой общественной катастрофе лежит на нынешних устоях и нравах. Ни для кого уже не секрет, что слово «любовь» в нашем мире крайне непопулярно. Многие вступают в брак лишь из желания обзавестись надёжным источником доходов. По сути, нынешние браки представляют собой далеко не крепкие союзы, а банальное бизнес партнёрство. Всё становится сложнее, когда на свет появляются дети. Нередки случаи, когда дети рождаются нежеланными, и становятся обузами для родителей. Посему критики современных устоев советуют людям почаще обращать внимание на внутренний мир своего избранника (или избранницы), и попросту забыть про потребительское отношение. Немало важная роль лежит на женщине, матери семейства, которая не должна испытывать меркантильный интерес к своему избраннику и не должна видеть в нём «источник доходов». В противном случае это приводит к фатальным ситуациям и даже к преступлениям.

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