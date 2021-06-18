В Берлине из-за попыток выселить радикалов из сквота произошли массовые столкновения

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18 июня 2021, 08:45 Александр Крохмаль, Журналист

Фото: cоцсети

В столице Германии 16 июня произошли ожесточённые столкновения между радикалами и полицейскими. На этот раз всё случилось не по вине коронавируса и строгих ограничений. Причиной беспорядков стала борьба за сквот (здание, заселённое незаконно), расположенный на улице Ригаер-штрассе. В доме, не предназначенном для нового заселения, обитали радикалы и фанатики, для которых действующая власть является враждебной силой. Правительство много лет пытается расселить это здание, но экстремисты упорно препятствуют этому. В прошедший четверг берлинские пожарные должны были совершить обход дома для проверки его общего состояния и оценки уровня пожароопасности. Жильцы категорически отказались их пускать.



Пожарные не стали отступать и решили вызвать полицию. Но радикалы подготовились и к встрече с силовиками. Представителей власти они встретили булыжниками. Более того, они принялись возводить на улицах баррикады из колючей проволоки и покрышек. Со стороны протестующих звучали яростные коммунистические лозунги. Вскоре по всей улице вспыхнули массовые беспорядки. В возникших столкновений пострадали до 60 полицейских. Многие из них получили тяжёлые травмы. Радикалы буквально забрасывали правоохранителей камнями, не давая им продвинуться ни на шаг. Полиция заявляла о более, чем 300 участников беспорядков.



Стоит отметить, что жителей «экстремистского» дома на Ригаер-трассе уже пытались выселить в 2016 году. Тогда по всему району тоже вспыхнули уличные бои. В стычках пострадало больше сотни правоохранителей.

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