«Щуплый солдатик без лидерских способностей» По мнению кайзеровских генералов, в Гитлере не было никаких командирских качеств

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17 июня 2021, 23:13 Александр Крохмаль, Журналист

Адольф Гитлер (Шикельгрубер) считается величайшим из всех тиранов и диктаторов в истории планеты; агрессивным, грозным и невероятно опасным для всего остального мира.



Его страшились даже собственные генералы, не говоря уже о рядовых бойцах. Гитлер создал себе репутацию практически неубиваемого мессии, способного создать громадную империю, которая бы распростёрлась на несколько материков. Но на самом деле это был обычный психопат и крайне уязвимый маленький человек, а все его амбиции являлись лишь стремлением показать всему миру, что «он – не ничтожество». Правда, которую он так тщательно пытался уничтожить, со временем всплыла наружу. И только тогда весь мир понял, что имеет дело далеко не с могущественным существом, а с обычным шизофреником, по воле случая, получившим власть над Германией. Как известно, кайзер Вильгельм никогда не считал его достойным Империи. Он проклинал тот день, когда нацисты пришли к власти, а заодно и отпускал гневные отзывы в сторону Гинденбурга, который позволил чудовищам овладеть Священной Германией.



Репутация фюрера казалась безупречной. О нём воодушевлённо рассказывали школьные учителя. Почти каждый немецкий обыватель, за исключением лишь оппозиционеров и бывших кайзеровских генералов, отпускал в сторону Гитлера хвалебные отзывы. Никто и подумать не мог, что вся «неутомимая воинская слава» фюрера являлась полнейшей чушью. Гитлер умудрился солгать всему миру даже в собственном предсмертном завещании. «С 1914 года был добровольцем», - написано в тех строках, «Внёс огромный вклад в Первую Мировую войну, навязанную германскому рейху». На деле же будущий фюрер вообще пытался увильнуть от воинского призыва. Он просто не был способен ни на какие подвиги и уж тем более на героизм во имя родины. Незаметность и «ничтожность» являлись главными признаками Гитлера среди кайзеровских бойцов. Выделялся он разве что истеричностью и жутким страхом смерти. Умереть он очень боялся, но ещё больше страшился оказаться в бою. Будущий лидер Вермахта постоянно уклонялся от воинской службы. Полиция Австро-Венгрии пыталась его найти и привлечь к ответственности. Но судьба распорядилась так, что он пошёл служить в армию кайзера Вильгельма, а не Франца Иосифа.



18 января 1914 года Гитлера арестовали в Мюнхене за уклонение от службы. Он сразу же попросил освободить его из-за очень плохого здоровья. Физической силой будущий фюрер не отличался, выглядел щуплым, болезненным и невзрачным. В феврале хилого Адольфа всё же признали негодным для несения военной службы в мирное время. Но от армии судьба его так и не уберегла. Началась Первая Мировая война. По всем империям Второго Рейха прошла военная мобилизация. Идти в армию пришлось даже тем, кого зачислили в запас. Бежать уже было некуда. И вот, Гитлера зачислили в 16-й баварский полк Германской империи. Пропагандисты времён нацистского Рейха утверждали, что фюрер не раз бывал в сражениях и бивал врагов кайзера собственными руками. Только правда была совсем иной – на передовой он вообще не служил. Он ни разу не попадал в кровавую баню. Так что все мифы, созданные нацистами, о «невероятной храбрости Гитлера» представляли собой сплошную фальсификацию. Во время Первой Мировой Гитлер служил посыльным при штабе. Вот и все его «военные подвиги». Впоследствии, тех, кто пытался раскрыть правду об «истинном героизме» фюрера, расстреливали или отправляли в концлагеря.



Гитлер так и не получил никаких высших армейских званий, оставшись навечно ефрейтором. Хотя в Германской империи ефрейторы считались неформальными кандидатами в фельдфебели. Как известно из истории, фельдфебеля, будущий фюрер так и не получил. Это действительно странно, что Адольф Шикельгрубер, прошедший всю Первую Мировую, так и остался в «низине» иерархии. Бывший командир Гитлера Гуго Гутман не раз отмечал, что в этом солдате вообще не имеется никаких командирских качеств. Во время войны Адольф беспрекословно подчинялся любым приказам. Его товарищам по фронту совсем не приходило в голову, что этот «сморчок» может кем-то командовать. Более того, Гитлер отличался невероятно истеричным характером. 15 октября 1918 года во время кровавых боёв с англичанами, он серьёзно пострадал, но совсем не от применённого оружия, а от собственных переживаний. Англичане запустили снаряд с газами как раз тогда, ефрейтор Гитлер и его бойцы собирались поесть. Натянуть защиту воины не успели. По словам Адольфа, это был иприт. Но известно, что от иприта люди восстанавливаются не менее полугода. А здесь же было применено менее опасное оружие под названием хлорин. Гитлер восстановился от отравления всего за месяц. Известно, что армейский психиатр называл Адольфа психически уязвимым и ранимым бойцом. Его даже лечили гипнозом, и в конечном счёте помогли ненадолго оправиться.



Командирских качеств в Гитлере и правда не было, во всяком случае поначалу. Это был очень слабый молодой человек, не отличавшийся твёрдостью характера и никогда не склонный к лидерству. То, что ему в конечном итоге удалось встать во главе Третьего Рейха можно назвать успешной импровизацией. Он оказал немало влияния на генерала Гинденбурга, позднее ставшего президентом Веймарской республики. Престарелый военачальник был уже слишком плох, и потому не замечал, как зло вплотную подбирается к Германии. К тому же будущему лидеру Вермахта очень помогла сама судьба. Какое-то время она ему благоволила. Многие из бывших полководцев кайзера прекрасно знали, кем именно являлся Адольф Гитлер. Фюрер в свою очередь безжалостно расправлялся со всеми политическими врагами. Он не щадил даже тех, с кем создавал империю. Любое несогласие с его планами со стороны офицеров вызывало жуткую истерику. Очевидно, Гитлер был ещё и психически болен, причём очень тяжело. Вероятно, в нынешние дни ему бы поставили диагноз прогрессирующей шизофрении бок о бок с манией величия и посоветовали бы лечиться в стационаре.

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