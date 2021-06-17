Отзыв на показ по НТВ многосерийного фильма «Горюнов»: позорный фильм с Максимом Авериным, который уходит под воду

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17 июня 2021, 22:15 Вадим Кулинченко,

Фото: кадр из многосерийного фильма "Горюнов"

С 17 декабря на НТВ начали показывать многосирийный фильм «Горюнов», где в роли командира атомной подводной лодки фигурирует неплохой артист Аверин, но явно роль не по нему. Милиционер – это не офицер Флота. Этот фильм или плевок в душу всем подводникам, или дискриминация военного флота вообще. Ужасно сознавать, что наш кинематограф пал так низко, что стал снимать и показывать такие фильмы, а известные артисты, не зная сути профессии, в которой пытаются создать образы, идут сниматься в них только из-за того, чтобы заработать – нет, не славы, а денег!

И корреспонденты СМИ, которые не зная сути подводной службы и, в частности, роли командира подлодки, раздувают имидж явно провального фильма. Мой товарищ, сугубо гражданский человек, даже не служил в Армии, позвонил мне после просмотра двух серий и спросил: «Ты смотришь это фуфло?» Я ответил, что начал смотреть его чисто по профессиональным мотивам, но плююсь и плачу от стыда. Он сказал: «Ты как хочешь, а я отказываюсь смотреть дальше». И охарактеризовал этот фильм двумя нецензурными словами, которые я не могу привести.

А богемные критики захлёбываются от восторга. Но кто-нибудь из них хотя бы видел сходню на подводную лодку? Фильм про Северный флот, а съёмки идут в Кронштадте, и ничего подобного с Севером нет. Мы с женою, прожившие четверть века в Заполярье, в изумлении от такого неприкрытого обмана. Да и много чего несуразного в профессиональном плане. Явно не было и достойного консультанта в этом фильме. Мне сказали, что все отказались, прочитав сценарий.

Фильм создан по сценарию книг Александра Покровского, так гласят титры, которому тоже поют диферамбы. А кто он? Обычный химик-летяй, который научился неплохо владеть пером и начал лить грязь на флот. В 90-е годы прошлого века это было модно, и он всплыл в глазах богемы, но не специалистов. Но сценаристы фильма даже его грязь не смогли привести хотя бы в какую-то систему, так выхваченные куски. Сколько сейчас книг-воспоминаний типа «Морские байки», шутливых, с душой, справедливых, но обращают внимание почему-то на желчь Покровского?

Разве можно сравнить этот фильм, который вызывает тошнотворное отторжение, с другим, нет не с «Глубина 72 метра», «Последний перед Богом» - там тоже немало ляпсусов, а с фильмом, почитаемым не только подводниками, но и всеми зрителями – «Командир счастливой щуки». Это был действительно подарок подводникам на всю жизнь, где роль командира исполнял Пётр Вельяминов, которому недаром было присвоено звание почётного подводника, а консультировал фильм боевой подводник, незабвенный Адмирал флота Егоров Георгий Михайлович. Ох, как далеко Аверину до такого – его образ просто карикатура на командира!

Я пишу этот отзыв по поручению друзей и Совета ветеранов-подводников, которые просто возмущены показом подобных фильмов. Но если уж нет государственной цензуры, то должна же быть цензура этическая, отсутствием которой очень грешит канал НТВ.



P.S. Я уже писал свой отзыв на первый фильм, но сегодня, когда появилось продолжение, у меня уже нет слов. В какой стране мы живём, где поливают грязью (это не юмор и не шутка) свой флот, основу государственности, представляя бандита-командира «Героем России», а это уже втаптывание в грязь Государственных символов! И ни кто не может остановить этот беспредел. А ведь НТВ государственный канал, значит его подрывная деятельность кем-то крышуется? Я не виню артистов, чувствуется, что они играют своих героев против своей воли, а именно по воле режессёра и сценариста, и всё это происходит явно из-за бобла! Это ли не иностранные агенты? Возможно, такие фильмы с удовольствием смотрят за бугром, но нас от таких фильмов тошнит! Кто защитит честь росийского офицера–моряка?

Вадим Кулинченко 2000 г.

По поручению истинных ветеранов-подводников, а не таких прощелыг, как Горюнов, капитан 1 ранга в отставке, ветеран-подводник, участник боевых действий Кулинченко Вадим Тимофеевич.

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