В Индии в период пандемии COVID-19 десятки тысяч человек заразились грибковыми инфекциями

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17 июня 2021, 18:16 Александр Крохмаль, Журналист

Фото: cоцсети

Число заболевших коронавирусом по всей Индии уже приблизилось к 30 миллионам, и это только по официальным данным.

Количество вылечившихся тоже растёт, и сейчас их уже 28 миллионов и 491 670 человек. За всю пандемию умерло 381 931. Доверять основной статистике не стоит, так как Индия – одна из беднейших стран мира, и полного учёта там не ведётся во многих регионах. Местная система здравоохранения на грани коллапса. Миллионы людей не успевают вовремя получить должную медицинскую помощь. К тому же, экономический кризис в этой стране уже неизбежен. Но индийские власти беспокоит далеко не сам коронавирус, а тяжёлые осложнения, которые выявились лишь в конце весны.

Переболевших «ковидом» начала поражать новая болезнь, известная под именем мукормикоз. Она входит в разряд грибковых инфекций. В Индии выявлено сразу три грибковых заболевания. Неофициально эти инфекции именуют «плесенью». Одной из самых опасных является «чёрная плесень», поражающая глаза, головной мозг и уродующая лицо человека. На сегодня в этой стране насчитывается больше 30 000 случаев заражения мукормикозом (точная цифра – 31 216). Помимо «чёрной плесени» проявляются и другие виды грибковых инфекций, такие как «белая плесень» и «жёлтая». «Белая» поражает лёгкие, ногти, кишечник и кожный покров. «Жёлтая» вызывает некроз тканей и полиорганную недостаточность. Обе эти инфекции, как впрочем, и мукормикоз, могут привести к летальному исходу.

Буквально с сегодняшнего дня была выявлена новая форма заболевания, известная как «зелёная плесень». Она представляет собой аспиргеллиз, попадает в кровь и воздействует на гайморовые пазухи и лёгкие. Болезнь проявилась у вылечившегося от коронавируса 34-летнего пациента. Вначале мужчина полностью оправился от «ковида» (90% лёгких у него ранее были поражены), но потом он внезапно почувствовал себя намного хуже. Началось носовое кровотечение, поднялась температура. В итоге, врачи выявили у него новое грибковое заболевание. Сейчас пациент находится в больнице Мумбаи под круглосуточным наблюдением врачей. Единственное, что обнадёживает медиков в этом случае, так это то, что «зелёная плесень» не заразна.

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