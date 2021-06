Эксперт: 50% средств иноагенты уже «освоили»

Аргументы Недели → Мнение 13+

17 июня 2021, 13:53 Егор КАГАРЛИНСКИЙ

иноагент, фото: admnvrsk.ru

На деньги, которые выделяют на журналистов «Медузы» и «Проекта», можно было создать несколько информационных агентств.



Информационные войны наша страна ведет очень давно. И еще 30 лет назад это было оружие избранных: политиков, дипломатов и разведчиков. Теперь им учат манипулировать целые армии российских студентов. Их обучением занимаются кафедры институтов в США, а деньги на эти цели выделяются Госдепом через различные фонды-прокладки под видом частных грантов.



РУССКАЯ ЖИЗНЬ И НЕЖИТЬ

C 1956 по 1991 годы в Вашингтоне издавался цветной журнал «Soviet Life». Тиражом в 30 000 экземпляров он ежемесячно рассказывал американцам о простых советских гражданах, а яркие фотографии журнала подчеркивали преимущества социализма. С фотографий на американце смотрели румяные лица крестьянок, красивые лица рабочих, улыбчивые космонавты и строгие военные. У одних капиталистов пропаганда вызывала уважение, у других испуг. Граждане СССР тоже украдкой заглядывались на картинки журнала «Америка», который часто не доходил до полок газетных киосков.



Весь этот обоюдный мираж стал рушиться в конце 80-х годов, когда в американские университеты с мнимой «обеспокоенностью за демократию» зачастили захаживать Михаил Горбачев и Борис Ельцин. Успеху последнего в 1989 году в Университете Хопкинса (сами полюбуйтесь в ютубе), могут и сегодня позавидовать не менее известные стендаперы Камеди клаба. И вот под этот смех с трибун, советский журнал «Soviet Life» переименовали в российскую «Русскую жизнь». Он выходит и сегодня, только раз в два месяца. Впрочем, сам факт, что выходит уже поразителен. Ведь пропаганда в электронных СМИ становится все более оперативным инструментом в политике.



А СЕТЬ ЖУРНАЛИСТОВ ЛИ?



И вот парадокс: даже когда капитализм одолел социализм, пропаганда в журналах и других СМИ только усилилась. Сегодня это факт, который никто не оспаривает. И если в 90-е эта пропаганда проводилась с «формальными отсылками к миссии журналистики информировать читателя», то сейчас все маски сброшены. В каждом новом материале информационные воины норовят «пробить очередное дно», показать весь ужас бытия и государственного бессилия в России. И что еще более удивительно, преуспевают в этом электронные СМИ, которые позиционируют себя как российские.



Заходишь на такой сайтик и жить уже не хочется: учителям не платят, врачей бьют, женщин насилуют, мужчины пьют и женщин бьют, геев в Чечне почему-то не любят, а трансгендерам в Москве не дают выйти на парад. Буквы и авторы отечественные. И тут же всплывает вездесущая реклама: смени пол, учи английский, купи гражданство, езжай учиться в США…



И едут. Система отлажена с 1984 года (до этого она обкатывалась на советских диссидентах и поляках, которым после войны мы же и преподавали русский язык в школах). Функционирует она и сегодня: наиболее способным российским журналистам в 2012-2013 годах Союз журналистов Москвы и Фонд Найта открыто предлагал проходить переподготовку в Международном центре для журналистов (International Center for Journalists (ICFJ)) со штаб-квартирой в Вашингтоне.



«ICFJ создал беспрецедентную глобальную сеть журналистов, которые предоставляют своевременную и точную информацию по ключевым вопросам с помощью убедительных историй», - говорится на сайте ICFJ.



Своей задачей организация определяет создание общественного мнения лояльного к любой политике Госдепа США.



Кстати, одним из попечителей ICFJ является Фонд Ховарда. Он принадлежит американскому медиа-конгломерату, который владеет газетами, телевизионными станциями, сетями кабельного телевидения и другими СМИ. В СМИ также сообщают, что деньги на воспитание журналистов из России поступают также из Фондов Рокфеллера, Фонда Макартуров, Фонд Мотта и Фондов «Открытого общества», которое принадлежит Соросу.



- Подобные СМИ по всему миру формируются иностранными спецслужбами или политическими центрами по типу Национального фонда демократии (Nаtional Endowment for Democracy, NED), что с 1983 года финансируется Госдепом и связан с ЦРУ, - считает известный политолог Сергей Марков, - Под девизом «поддержим демократию» фонд устраивает по всему миру цветные революции и приводит к власти проамериканских чиновников. Сейчас такие политические центры называют ГОНГО (GONGO) — от «Государством организованные негосударственные организации» (англ. Government-Organized (или Operated) Non-Governmental Organization). С помощью таких организации Госдеп через фонды, где наблюдателями служат бывшие сенаторы и конгрессмены, управляет политическими процессами в разных странах, создавая иллюзию демократии. Сейчас мы это наблюдаем на Украине.



Трудно не согласиться с известным политиком. Вот, что еще интересное можно найти в сети, если покопаться: одним из основателей ICFJ был Джеймс Д.Юинг, который обучал в 1987 году будущего президента Афганистана Хамида Карзая, который пришел к власти «демократическим путем» и превратил Афганистан в цветущий опиумный рай. Пишут, что тот же Юинг успел переподготовить еще 12 тысяч журналистов со всего света, которые теперь готовы убрать с поста любого политика. Их заслугам, например, приписывают «уход» с поста премьер-министра Исландии.



МОЛНИЕНОСНЫЕ КАРЬЕРЫ



Механизм формирования сети иноагентов несложен, разберем его с конкретным примером. После частных собеседований отобранных студентов распределяют на стажировки по американским институтам, где годовое обучение стоит от 30 до 50 тысяч долларов, селят на время обучения в американских семьях, а потом устраивают поработать в крупнейших редакциях. Преподаватели там тоже любопытные: многие еще в советские годы отвечали за «ночную» журналистику, ориентированную на СССР (прим. - когда в США ночь, у нас день).



Все обучение ICFJ бесплатное, правда после подписания некоторых анкет, которые вполне можно расценить за вербовку иностранными спецслужбами.



Проходит год-другой таких стажировок и вот на сайте ICFJ появляется анонс: «Роман Анин – победитель конкурса, организованного Международным центром для журналистов (Knight Trailblazer Award-2020). Этой награды он удостоился за запуск новой журналистской инициативы (Important Stories – "Важные истории"). 33-летний журналист уже в течение около десяти лет проливает свет на случаи коррупции. И делает он это в путинской России, где люди настолько привыкли к широко распространенной коррупции, что их трудно чем-либо удивить».



Карьера взятого для примера у кишиневца в Москве оказалась действительно стремительной: окончил журфак МГУ в 2010 году и попал в «Новую газету», уже в 2012 году получил премию Юлиана Семенова от Союза журналистов Москвы, 2013 году стал победителем американского конкурса, а к 2017 году стал номинантом Пулитцеровской премии (ее когда-то назначал тот самый американец Д.Юинг), а вот месяц назад оказался в Следственном комитете России. Там до сих пор не могут разобраться, как к Роману попали фотографии из чужого аккаунта.

Кстати, единственной страной, где на собственной шкуре поняли назначение ICFJ стал Египет. Там, после «арабской весны» 2013 года ICFJ просто запретили наряду с «братьями мусульманами». То есть фактически приравняли подготовленных в США египетских журналистов к террористам.



Кстати, на сайтах ICFJ, как и на сайтах спецслужб, вы не встретите телефонов. Сайт ICFJ требует завести аккаунт почтовой службы «ProtonMail», которая «шифруется при отправке, не хранит IP-логи и не требует персональных данных при регистрации». Очевидно, что по этой самой причине год назад Роскомнадзор эту почту и заблокировал.



КАК ОНИ ДЕЛАЮТ СЕНСАЦИИ



Если раньше сотрудничество российского журналиста с представителями американской разведки расценивалось однозначно, то теперь журналисты-расследователи прошедшие через школу ICFJ называют копание в государственных делах «сбором качественных данных». При этом они утверждают, что «качество» данных зависит от числа «вовлеченных в проект» людей со всего света. Возможно даже журналистов, а может и нет (как сообщало ФСБ, например, журналист Иван Сафронов общался с представителем разведки одной из стран НАТО).



«Когда вы складываете ваши находки вместе, ваша история получается лучше и эффект от истории сильнее», - утверждает в своих интервью тот же Анин.



Это не оговорка. То, как делал свои расследования Навальный, разобрались многие СМИ. Писали об этом в разных интерпретациях, но суть одна: легко проверяемый факт, чтобы история казалась правдоподобной, а далее упаковка его по Геббельсу: «рядовые люди скорее верят большой лжи, нежели маленькой».



Специалист в области искусственного интеллекта, президент компании «Крибрум» и «Ашманов и партнеры» Игорь Ашманов называет подобных журналистов «сливными бачками», «медийными инструментами» для первичного вброса и последующей раскрутки информации.



- «Компромат», публикуемый такими квазижурналистами – это медийный материал, для раскрутки в СМИ и для «упаковки» уже принятых геополитических решений о санкциях, импичментах, бомбардировках и вторжениях. Они ничего не «расследуют», а сливают данные, приготовленные для них спецслужбами или скорее некими пропагандистскими структурами при спецслужбах, либо фабрикуют вбросы самостоятельно, - объясняет Игорь Станиславович, - И мало кто понимает, что это на самом деле, скорее всего, никакие не «данные», а классическая постправда – броский симулякр, имеющий достоверную форму, отвечающий архетипам публики. Они публикуют нечто, что похоже на оперативную или украденную информацию, например, купленные с черного хода данные мобильных операторов о якобы перемещениях каких-то телефонов. Но вы же не пойдете второй раз воровать эти данные у мобильного оператора, чтобы проверить? Это значит, что публиковать можно что угодно, что имеет форму таких данных. Этакий, как говорят американцы «мокьюментари» (mockumentary), псевдодокументалистика, имитация реальности, симуляция серьезных технических данных.



По мнению собеседника, все это дает нам некий намек на то, какой достоверностью обладают «данные» Беллингкета и других медийных подразделений западных спецслужб, маскирующихся под «журналистов-расследователей». Фабрикация американцами видео про Бен Ладена, ИГИЛ и «химические атаки» в Сирии также показывают цену этих «данных». Но кругозор наших коллег американские педагоги регулярно расширяют.



При Хэмптонском университете в Школе журналистики и коммуникаций Ховарда российским журналистам стали преподавать отдельный курс по истории "фейковых новостей" и дезинформации. Там они изучают искусство дезинформации со времен, когда римский император Октавиан на монетах очернял Антония перед Клеопатрой показывая его бабником и пьяницей. Кстати, первый фейк «Великая мистификация Луны» был опубликован в газете «Нью-Йорк Сан» в 1835 году. Тогда вышли шесть статей, которые рассказывали о жизни на Луне существ, напоминающих летучих мышей. И опыт удался, многие в это поверили.



Наши сотрудники спецслужб уверены, что фотографии и документы, которыми сегодня пытаются подкрепить свои фейки американцы из той же оперы.





«МЕДУЗЫ» ВЫ ЧЬИ «ПРОЕКТЫ»?



- Месяц назад главред «Проекта» Баданин пожаловался в МВД, прокуратуру и СКР на слежку, - рассказывает источник в правоохранительных органах, - Что, впрочем, неудивительно, так как Баданин в 2017 году стал стипендиатом года Фонда Найта в области журналистики. Через год учебы в Стэнфордском университете США (2018 году) он открыл в России свой «Проект», который зарегистрирован, как и многие СМИ- иноагенты в Литве и США.



Карьера Баданина, как видите, оказалась еще стремительнее, чем у Анина. Говорят, что он вложил в «Проект» 500 тысяч долларов. Впрочем, на сайте «Проекта» еще десяток похожих анкет журналистов, которые прошли аналогичную переподготовку в США. А потому можно предположить, что это мы имеем дело с долевым предприятием.



Про «Медузу» и «Проект» в сети пишут, что они завербованы спецслужбами США для «раскачивания обстановки в России путем публикаций «расследований», выгодных для американских структур». По данным ряда российских СМИ, Баданин имеет контакты с американским изданием The Daily Beast, где главным редактором является также выпускник Стэнфорда Джон Авлон, который в свою очередь женат на правнучке 31-президента США Герберта Гувера. Есть версия, что именно связи Гувера в спецслужбах США помогают журналистам «Проекта» получать прослушку телефонов и документы из социальных сетей.



Фонд защиты национальных ценностей (ФЗНЦ) прямо заявил, что уличил связь сотрудников антироссийского ресурса «Проекта» с ливийскими террористами и западными спецслужбами. По мнению экспертов, только таким образом «Проект» мог получить в 2019 году информацию, которая находилась в персональном компьютере похищенных в Ливии социологов ФЗНЦ Максима Шугалея и его переводчика Самеру Суэйфану. Россиянина удерживали в тюрьме в Триполи до декабря 2020 года, а значит, что информацию могли передать лишь по каналам спецслужб.



Если фейки иноагента «Медузы» (проект помилованного президентом России рецидивиста Михаила Ходорковского) о российско-венесуэльских отношениях и ЧВК «Вагнер» в Ливии с липовыми комментариями - чистая политика, то «перестрелку силовиков» на Лубянке в 2019 году разбирали по деталям и доступному видео многие СМИ. Тогда иноагент «Медуза» попыталась представить, что сотрудники полиции перестреляли сотрудников ФСБ. На самом деле такого не было, и силовики отработали «стрелка» довольно быстро с минимальными потерями в оживленном центре Москвы.



Любопытно, что авторы даже не пытались даже как-то объясниться или извиниться. У авторов «Медузы» и «Проекта» на все примерно такой ответ: «мы выявляем пороки власти, не выдаем источники, а «писать о хорошем - не профессия расследователей».



Это при том, что на всех государственных СМИ США есть незыблемое правило: большая часть эфира выделяется под вечное и доброе, и только десять процентов может содержать насилие или негатив. Откройте туже «Медузу». Можно подумать, что учили их совсем не в США. Ведь сайты, которые они создают сборники негатива. Все, что происходит в России - плохо. Хорошо только про ковид, половые извращения и тайскую девочку, которая играет на синтезаторе для сурикатов. Но русофобия видна даже в глазенках сурикатов. Они как бы намекают читателю, что в России такое просто невозможно.



По своей динамике русофобия иноагентов вот-вот переплюнет бытовой антисемитизм. И на вопрос: если в кране нет воды, в мире скоро будут отвечать хором - ее выпили в России. И чем больше Россия будет развивать независимую политику, экономику, армию и флот, тем больше воды будут лить иноагенты на эту мельницу.



«Медуза» и дальше цитировать популистов, которые делают из Зои Космодемьянской «психически больного патриота» (они ведь и правда не могут представить, что ради защиты Родины можно сутками по морозным лесам воевать с немцами, если проще отдаться), перед Парадом Победы заявлять, что военнослужащие во время подготовки заразились коронавирусом и больше не могут выполнять приказы, показать большее число вышедших на митинги в поддержку Навального? Голословные заявления о том, что среди митингующих есть военнослужащие и сотрудники Росгвардии и вовсе были, как под копирку из украинских методичек по созданию переворота в 2014 году. Или чего только стоят публикации, связанные с обвинением сотрудника ФСБ Сергея Михайлова (чтобы узнать реальные факты из дела, просто обвинили в сотрудничестве с хакерами, взломавшими Демократическую партию США). В прочем, американцам не привыкать - «русский след» там находят регулярно, еще с момента покушения на Кеннеди.



Привлекать за эти фейки в судах журналистов «Медузы» и «Проекта» сложно: они не регистрируются внутри России, а финансирование их сложно отследить, а авторы могут жить где угодно. Прецеденты по выигранным судам у «Медузы» в российских судах есть. Но как взыскивать средства с иноагентов, например представителям Минобороны, если эти СМИ существуют на деньги иностранных фондов и разведок? Брать с деньги за моральный ущерб от фейков практически с печатного станка чужой страны? Прямо еще тепленькими? Но ведь это нонсенс! А разве не правильнее для себя решить, что эти русскоязычные интернет СМИ, не иноагенты, а просто иностранные. Не проще ли просто блокировать их сайты в России пока они не удалят весь фейковый контент до суда? Подобный законопроект просто необходим.



По мнению ряда депутатов после таких стажировок в США (если только они не санкционированы нашими спецслужбами) трудоустройство таких журналистов в России должно проходить через полиграф и тестирование, а профессиональные и социальные лифты для них должны быть очень медленными.



ЛЕШЕ 50 % СКАЖЕМ СПАСИБО?



Руководитель правозащитного центра Всемирного русского народного собора, заведующий лабораторией деструктологии Московского государственного лингвистического университета, профессор Роман Силантьев считает, что подобные «расследователи» - «оружие» западных спецслужб в информационной войне, а цель подобных проектов - насильственная смена государственной власти.



- Они даже не скрывают, что именно этого и добиваются, - удивляется Силантьев. - К счастью, наша власть научилась отличать конструктивную оппозицию о реконструктивной и вредной, а от подобных вбросов начала защищаться. А ведь это не наблюдалось ни при царе, ни при советской власти. Мы видим, спокойно и методично, без всяких расстрелов и зачисток ужесточается законодательство, а подобные фейкосочинители получают статус иноагентов и лишаются возможности демонстрировать доходы от рекламы. Это ведь хорошо! И скоро можно будет поинтересоваться: а на какие средства господа существуете, кто заказывает музыку? Мы с вами знаем, что если власть плохо защищается, то она, как мы видели на Украине быстро меняется совсем неконституционным образом. Подобные попытки мы также замечаем в Беларуси. Потому с интересом слежу за этими всплесками в информационном пространстве иноагента «Медузы» и «Проекта». Очевидно, время таких СМИ в России заканчивается, так как содержать наших журналистов западным фондам становится все сложнее. Даже такой ортодокс, как вот «Ньюс.ру» закрылось.



- Могут ведь еще долларов напечатать и раздать?



- Не приходит реклама, создаются проблемы журналистам, которые обязаны называть себя иноагентами. Возникают трудности у других СМИ при цитировании таких недостоверных источников. А ведь именно для этого такие иноагенты и создаются. Кроме того, в подобных конторках бюджеты довольно быстро разворовываются. Это такая, можно сказать… полезная коррупция. Те же ваххабиты во время «арабской весны» разворовали более 90 % долларовых траншей, что были выделены на радикализацию, в том числе и наших мусульман. Только на страницу в Фейсбуке «Салям Ворлд» было выделено 20 миллионов долларов, но исламисты даже не потрудились ее завести. А наша оппозиция, по самым скромным подсчетам экспертов кладет в карман не меньше 50%. Сейчас достаточно небольшой искры, все эти оппозиционеры просто передушат друг друга из-за внутренних конфликтов и недоимок.



- А вот Навального за такую коррупцию опять судить хотят!



- Да, если какой-нибудь ваххабит вместо подготовки сотни боевиков купил себе особняк или Мерседес, а оппозиционер свозил семью к морю поесть лангустов, за это нужно поддерживать и благодарить. Мне кажется, что как-то неправильно судить за это.



"МЕДУЗ БОЮСЬ С ДЕТСТВА"



Очевидно, благодаря этой самой "внутренней коррупции" Медузы» и «Проекты» больше известны журналистам и специалистам. Многие наши сограждане, как мы убедились, даже не представляют, что это за издания.



Мы опросили на улице первых встречных. Вот, что они ответили.



- Нет, о «Медузе» и «Проекте» не слышала. Читаю сайты только официальные: «Вести» ведущих газеты, которые мне знакомы с детства. Они в интернете помечены голубой галочкой (кстати, Яндекс отображает «Медузу» меткой подтвержденного профиля, а информация о том, что она иноагент временами то всплывает, то пропадает), - ответила домохозяйка Елена Долгова.



- Не, никогда не слышал о таких изданиях, - бросил на ходу бывший сотрудник полиции, пенсионер Николай Фильчинков.



- Простите, вы говорите, что иноагенты пишут фейки про Россию... но как вообще возможна работа таких СМИ у нас, может за это кому-то здесь платят, - ответил вопросом раздраженно Андрей Павлов из Подмосковья.



Примерно такие ответы звучали от прохожих разного пола и возрастов. Многие просто отшучивались, что "Медуз" боятся с детства, а никакие иностранные "Проекты" в России "до добра не доводят".



Так может проблема с иноагентами в большей степени есть у профессионального сообщества, чем всего гражданского общества России? Между тем, «Медуза» и подобные ей иноагенты и не думают уходить из сети. Они развивают в интернете персональные рассылки. Предлагают подписаться на новости, чтобы прочитавшие их могли ими поделиться с другими. Очень все похоже на то, как разносились по советским кухням политические анекдоты.



КАК ОТЛИЧИТЬ ИНФОРМАЦИОННЫЙ ВБРОС?

• Если первые вбросы произошли либо в неизвестных, «спящих» аккаунтах, либо в уже известных вам аккаунтах и СМИ, ранее неоднократно замеченных в фальсификациях;

• Если инфоповод, как-то очень быстро и чрезмерно пухнет, несоразмерно своей значимости;

• Если основания медийного инфоповода – не какие-то реальные события, а медийные же действия; «опубликовали», «сообщили», сказали», «назвали», «раскрыли», «сняли видео», «заявили»;

• Если инфоповод раскручивают и разом подхватывают прежде всего блогеры и СМИ из одной плотной тусовки («либеральной» или «патриотической»), замеченные и ранее в фейках и конспирологии;

• Если блоги и СМИ на чем-то особенно настаивают – значит, точно вранье.

(По информации компании «Крибрум»)



А БЫЛИ ЕЩЕ ФЕЙКИ

Сибирские журналисты, в 2009 году распространявшие гнусный фейк про «стуки по бетону» от якобы выживших под водой после взрыва и затопления машинного зала на Саяно-Шушенской ГЭС (то есть обманывавшие родственников погибших сотрудников станции в целях подбить их на протесты) и требовавшие спустить водохранилище (с угрозой затопления двух десятков городов ниже по реке) – в 2009-2010 годах получили журналистские премии за «Журналистику как поступок» и «За профессиональное мастерство» (а уголовное дело против них спустили на тормозах и закрыли). То есть в журналистике давно всё стало с ног на голову.

Трагедия в марте 2018 в ТЦ «Зимняя вишня» в Кемерово уже начали понимать, что раскрутка медийными стервятниками фейков про «сотни трупов», «забитые морги», «тайно вывозят трупы с заднего входа и хоронят в братских могилах» – это просто преступление, медийное трупоедство. Примеров не таких ярких, но не менее подлых попыток проехаться на медийных хвостах происшествий и трагедий и решить свои политические задачи за счёт траурного хайпа – полно каждый день. Например, недавно мы могли такое видеть после казанского расстрела.

Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости