Незаслуженно забытый героический подвиг русского отряда

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17 июня 2021, 14:44 Ваагн Карапетян - главный редактор альманаха "Всеамериканский литературный форум"

Фото: памятник отряда Монтрезора

Еще в брежневские, застойные времена я, по долгу службы, постоянно колесил по Армении. Пользовался, естественно, общественным транспортом. Проезжая по Гугаркскому району, однажды, я заметил, в метрах двухстах от шоссе, небольшую пирамиду из темного камня в два-три метра высотой. Она меня заинтересовала, но подобраться к ней и получить, быть может, исчерпывающую информацию удалось лишь после того, как я приобрел свой первый автомобиль, это была светло-бежевая "Таврия".



На пирамиде я увидел всего лишь одну цифру "1804", что ещё больше заинтриговало. Сама пирамида была сложена из грубо отёсанного камня и выглядела заброшенной. Из-за колючих кустарников к ней и подобраться было сложно. Стал листать толстые архивные журналы, расспрашивать, искать и выяснилось, что в 1804 году, во время русско-персидской войны, небольшой русский отряд, передвигаясь по долине, напоролся на засаду. В том кровопролитном бою погиб весь отряд, все 114 русских воинов и 60 примкнувших к ним армянских добровольцев.



Оказавшись в окружении шести тысяч сабель грузинского и персидского совместного войска, понимая, что небольшому отряду долго не продержаться, командир отряда, предложил воинам уклониться от битвы и, спасая свои жизни, укрыться в горной армянской местности.



Воины, все как один, ответили отказом. Тогда он обратился к армянам со словами:



- Вам-то зачем оставаться, вы ведь царю не присягали?



На что армянские добровольцы ответили:



- Да, мы царю не присягали, но тебе присягаем и остаёмся.



Грузинский царевич Александр отправил гонца с предложением сдаться. Обещал жизнь рядовым солдатам, а офицерам предложил ещё и хорошую службу в персидском войске.

И получил дерзкий ответ: "Лучше смерть в бою, чем позорная сдача". Грузинский царевич не поверил, ведь русский отряд окружило войско превосходящее небольшую горстку бойцов в десятки раз! Отправил ещё раз гонцов, те вернулись с тем же ответом.



И началось сражение не имеющее аналога в мировой истории. Шеститысячное грузино-персидское войско взяло в кольцо 114 русских солдат и 60 армянских добровольцев. Ожесточённый бой продолжался целые сутки, то и дело переходя в рукопашную схватку. Понятно, силы были слишком неравны. Когда в живых осталось лишь несколько солдат, майор, истекая кровью, крикнул:



– Братцы, я больше не ваш командир, спасибо за службу и смелость! Кто хочет, пускай покинет меня и спасётся!



В ответ русские солдаты еще тесней сплотились вокруг своего командира и с криком «ура» рванулись в последнюю штыковую атаку…



Эту историю с печальным концом рассказали генералу от инфантерии, князю Цицианову, барабанщик Иван Пилипенко вместе с армянским добровольцем Авагом, которых командир отправил за подмогой.



На следующий день прибыла военная делегация от князя Цицианова на место боя, увидели разбросанные по всему полю тела бойцов и добровольцев. Похоронили всех в общей могиле. По требованию князя Цицианова, потрясённого скорбным известием, над могилой поставили памятник со словами: «Путник, остановись и с уважением сними шляпу. Не проходи безразлично мимо мраморного светлого захоронения..."



Он также написал докладную Императору Александру I об этом беспримерном подвиге. Император распорядился: "Всем войскам, проходящим мимо памятника отряда Монтрезора, идти церемониальным маршем и возлагать к памятнику цветы..."

Но памятник в 1827 году разрушило землетрясение. Восстановили его к столетию подвига в 1904 году, который на заре советской власти исчез. Нынешний памятник воздвиг уже в 1978 году, по личной инициативе, житель армянского села Артагюх некий Оганесян, к сожалению, его имя не сохранилось.



Уже в последние годы власти Лорийской области Армении занялись благоустройством территории, и рядом с памятником вырос мемориальный комплекс.



А также, к 205 годовщине, на могиле героев установили православный крест, покрытый сусальным золотом, проект которого за два дня до смерти благословил Патриарх Московский и всея Руси Алексий II. Да ещё и каждый год 21 августа военнослужащие российской военной базы дислоцированной в Армении и представители армянской общественности, по сложившейся традиции, возлагают венки, проводят прочие поминальные мероприятия у памятника.

Всё это достойно похвалы, но до сих пор остаются неизвестными имена героев. На сегодня мы знаем из открытых источников, только имена офицеров: поручика Владислава Ладыгина, прапорщиков Анисима Церец и Михаила Верещаго и майора Монтрезора... А имена остальных 110 бойцов, сложивших головы в неравном бою, пока остаются неизвестными. Современные технологии позволят нам сегодня не только определить имена, но и вычислить их потомков. Было бы желание. Согласитесь, солдаты того отряда не только заслуживают памяти народа, но и памяти близких родственников, своих прямых потомков. И когда внук в седьмом поколении с нескрываемым волнением возложит цветы на могилу своего предка, я уверен, они услышат друг друга.



Ещё в те, брежневские годы, я задался целью отыскать анкетные данные остальных храбрецов. Понимая, что имена армянских добровольцев выяснить невозможно, но до имён русских воинов, учитывая, наличие архивных материалов тех лет, можно докопаться, я сделал несколько безуспешных попыток получить пропуск в архив и, увы, ничего не вышло. В те времена, когда тяжело пробивалось всё несанкционированное сверху, мне не удалось добиться разрешения.



Вот и получается, сегодня, подвиг 300 спартанцев из далёкой Греции знает каждый российский школьник, но то, что свои, россияне, совершили не менее героический подвиг, знают единицы.



И нет смысла объяснять, насколько это важно.

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