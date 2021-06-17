Аргументы Недели Мнение 13+

Десять пунктов про вакцинацию

, 10:35 Источник: Михаил Хомич в facebook

Десять пунктов про вакцинацию
Фото из открытых источников

Итак, я побывал по обе стороны - и вакцинировался, и переболел (именно в таком порядке).

Сдав отрицательные тесты, хочу проанализировать все знакомые мне аргументы за и против вакцинации.
Думаю, это будет полезно кому-то.

Поехали:

1. Еще не известно, что будет сразу после вакцины!

Известно. В 90+% случаев вы не заболеете. А если заболеете, перенесете легко.
Про побочки слышно мало, иначе все уже бы трубили о них.
Лично я готов пожаловаться только на боль в месте укола в течение пары часов. Но я вытерпел.

2. Да, но не известны долгосрочные последствия вакцины. Что будет через три года?!

Не известны, потому что три года не прошли.
Но… не известны и долгосрочные последствия коронавируса.
Точнее, похоже, что они-то как раз есть - и не очень хорошие. Даже три года ждать не надо, сразу подъезжают.

3. У меня друг вакцинировался и заболел - вакцина не работает!

Может, этот друг я?)
Это идентично фразе «у меня дедушка курил до 110 лет, а знакомый не курил и умер от рака легких в 40».
Это идентично фразе «у одного человека не раскрылся парашют, и он погиб, а другой псих - прыгнул без парашюта и чудом выжил».
Да, так бывает. Но курить и прыгать без парашюта от этого не становится безопасно, не так ли?
Гуляя без каски по стройке, скорее всего не помрешь, а даже будучи в каске, можно погибнуть от кирпича
Это вопрос вероятности.
Большими красными буквами: ве-ро-ят-но-сти.

4. Да я каждый день читаю о заболевших после вакцины!

Если вакцина не пускает вирус в 99, блин, процентах случаев, и вакцинировались 10 миллионов, то да - у 100.000 все равно будет вирус!
И каждый вакцинированный норовит об этом написать, прямо как я;) И вы точно об этом прочитаете.
И публикация одного заболевшего вакцинированного в фейсбуке сразу заметна.
Но подумайте, вы же не читаете о каждом заболевшем. А их больше десяти тысяч в России только сегодня.
Пиши об этом каждый - наша лента новостей была бы одним бесконечным диагнозом (а иногда и некрологом).
А так - 1 новость про 10.000 заболевших, и 10 новостей про 1 заболевшего с вакциной.

5. Господи, да что же ты несешь такое, ты же сам вакцинировался и заболел?!

Да! Но я никого не заразил из семьи и перенес все очень легко.
Может, так нельзя писать, но честно: я бы и не знал, что у меня коронавирус, если бы не обязательный тест перед форумом и пару дней без обоняния.
Кстати, в самом начале, уже 3 дня болея и думая, что это просто легкая простуда, я сделал 12 интервалов по 600м по 3:40 на км.
С точки зрения интеллекта это меня не красит, а с точки зрения физической формы, так не стыдно бегать и без коронавируса:)

6. Что-то я нашим вакцинам не доверяю, я лучше вакцинируюсь зарубежной

Нет никакого потока исследований, что вакцины России хуже. Скорее - наоборот.
НО! Я точно знаю, и вы точно понимаете, что если бы это было так, об этом уже трубили все мировые СМИ, так любящие Россию;)
На самом деле уже понятно, что многие вакцины показывают блестящие результаты и плюс-минус похожи.

7. Вакцина - это что-то искусственное, лучше уж переболеть и антитела будут

Не лучше. Можно умереть, можно переболеть тяжело, можно переболеть дважды, можно заразить кого-то, кто потом умрет.
Последствия от болезни могут быть достаточно тяжелыми, например, в виде смерти.
Нехороших последствий от вакцины массово нет точно.

8. Да?! А вот подруга моих знакомых знает случай, когда человек вакцинировался и его тут же трамваем переехало!

Это не только про вакцины.
Пожалуйста, я умоляю, различайте источники информации.
Это очень обидно признавать, но вообще не важно, что сказала вам ваша подруга. Или даже три подруги.
Только статистика. Только уважаемые издания (можно мировые). НЕ подруги.

9. Вот пусть сначала Путин вакцинируется, а потом уже и я

Путин вакцинировался. Теперь можно.

10. Все вакцины мира сделал Билл Гейтс, чтобы меня чипировать и следить за мной

Это самый разумный аргумент. Но за вами и так можно следить. Делать это через следы от телефона и покупок гораздо проще.
Более того, это и так много лет делают все, кто дают рекламу. Странно начать возмущаться именно сейчас)

Миш, я еле дочитал, все ясно сразу, в целом согласен, но честно - я бы подождал еще
ОК.
А теперь серьезно. НЕ надо ждать.
Риск умереть от ковида - большой.
Риск перенести тяжело - большой.
Риск перенести легко, но убить кого-то, - большой.
Невероятно, несравнимо больше, чем погибнуть в авиакатастрофе или какой аварии (удивительно, но у меня есть знакомые, которые больше боятся летать, чем ковида. С точки зрения любой логики, - это абсурд).
Каждую секунду ожидания вы рискуете.
Рискуете потрогать ручку двери, а потом заболеть или кого-то заразить.

Вакцинируйтесь.

И я прошу, может, второй раз в жизни.
Если этот пост поможет кого-то переубедить, - пожалуйста, помогите распространить.
Репост этого поста для меня важен больше всего.
Спасибо.
UPD. Прекрасный комментарий написал Михаил Свердлов. И это важно.
После вакцинации ко мне пришло чувство абсолютной безнаказанности. И в этом ее главный побочный эффект.
Бегать, как я, интервалы с короной (да даже и с насморком) - это полный идиотизм.
Поэтому да, с вакциной можно заболеть и кого-то заразить. Надо так же носить маску, регулярно тестироваться и быть аккуратным.

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АОл

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