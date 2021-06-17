Десять пунктов про вакцинацию

Аргументы Недели → Мнение 13+

17 июня 2021, 10:35 Источник: Михаил Хомич в facebook

Фото из открытых источников

Итак, я побывал по обе стороны - и вакцинировался, и переболел (именно в таком порядке).

Сдав отрицательные тесты, хочу проанализировать все знакомые мне аргументы за и против вакцинации.

Думаю, это будет полезно кому-то.

Поехали:

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1. Еще не известно, что будет сразу после вакцины!

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Известно. В 90+% случаев вы не заболеете. А если заболеете, перенесете легко.

Про побочки слышно мало, иначе все уже бы трубили о них.

Лично я готов пожаловаться только на боль в месте укола в течение пары часов. Но я вытерпел.

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2. Да, но не известны долгосрочные последствия вакцины. Что будет через три года?!

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Не известны, потому что три года не прошли.

Но… не известны и долгосрочные последствия коронавируса.

Точнее, похоже, что они-то как раз есть - и не очень хорошие. Даже три года ждать не надо, сразу подъезжают.

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3. У меня друг вакцинировался и заболел - вакцина не работает!

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Может, этот друг я?)

Это идентично фразе «у меня дедушка курил до 110 лет, а знакомый не курил и умер от рака легких в 40».

Это идентично фразе «у одного человека не раскрылся парашют, и он погиб, а другой псих - прыгнул без парашюта и чудом выжил».

Да, так бывает. Но курить и прыгать без парашюта от этого не становится безопасно, не так ли?

Гуляя без каски по стройке, скорее всего не помрешь, а даже будучи в каске, можно погибнуть от кирпича

Это вопрос вероятности.

Большими красными буквами: ве-ро-ят-но-сти.

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4. Да я каждый день читаю о заболевших после вакцины!

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Если вакцина не пускает вирус в 99, блин, процентах случаев, и вакцинировались 10 миллионов, то да - у 100.000 все равно будет вирус!

И каждый вакцинированный норовит об этом написать, прямо как я;) И вы точно об этом прочитаете.

И публикация одного заболевшего вакцинированного в фейсбуке сразу заметна.

Но подумайте, вы же не читаете о каждом заболевшем. А их больше десяти тысяч в России только сегодня.

Пиши об этом каждый - наша лента новостей была бы одним бесконечным диагнозом (а иногда и некрологом).

А так - 1 новость про 10.000 заболевших, и 10 новостей про 1 заболевшего с вакциной.

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5. Господи, да что же ты несешь такое, ты же сам вакцинировался и заболел?!

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Да! Но я никого не заразил из семьи и перенес все очень легко.

Может, так нельзя писать, но честно: я бы и не знал, что у меня коронавирус, если бы не обязательный тест перед форумом и пару дней без обоняния.

Кстати, в самом начале, уже 3 дня болея и думая, что это просто легкая простуда, я сделал 12 интервалов по 600м по 3:40 на км.

С точки зрения интеллекта это меня не красит, а с точки зрения физической формы, так не стыдно бегать и без коронавируса:)

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6. Что-то я нашим вакцинам не доверяю, я лучше вакцинируюсь зарубежной

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Нет никакого потока исследований, что вакцины России хуже. Скорее - наоборот.

НО! Я точно знаю, и вы точно понимаете, что если бы это было так, об этом уже трубили все мировые СМИ, так любящие Россию;)

На самом деле уже понятно, что многие вакцины показывают блестящие результаты и плюс-минус похожи.

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7. Вакцина - это что-то искусственное, лучше уж переболеть и антитела будут

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Не лучше. Можно умереть, можно переболеть тяжело, можно переболеть дважды, можно заразить кого-то, кто потом умрет.

Последствия от болезни могут быть достаточно тяжелыми, например, в виде смерти.

Нехороших последствий от вакцины массово нет точно.

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8. Да?! А вот подруга моих знакомых знает случай, когда человек вакцинировался и его тут же трамваем переехало!

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Это не только про вакцины.

Пожалуйста, я умоляю, различайте источники информации.

Это очень обидно признавать, но вообще не важно, что сказала вам ваша подруга. Или даже три подруги.

Только статистика. Только уважаемые издания (можно мировые). НЕ подруги.

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9. Вот пусть сначала Путин вакцинируется, а потом уже и я

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Путин вакцинировался. Теперь можно.

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10. Все вакцины мира сделал Билл Гейтс, чтобы меня чипировать и следить за мной

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Это самый разумный аргумент. Но за вами и так можно следить. Делать это через следы от телефона и покупок гораздо проще.

Более того, это и так много лет делают все, кто дают рекламу. Странно начать возмущаться именно сейчас)

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Миш, я еле дочитал, все ясно сразу, в целом согласен, но честно - я бы подождал еще

ОК.

А теперь серьезно. НЕ надо ждать.

Риск умереть от ковида - большой.

Риск перенести тяжело - большой.

Риск перенести легко, но убить кого-то, - большой.

Невероятно, несравнимо больше, чем погибнуть в авиакатастрофе или какой аварии (удивительно, но у меня есть знакомые, которые больше боятся летать, чем ковида. С точки зрения любой логики, - это абсурд).

Каждую секунду ожидания вы рискуете.

Рискуете потрогать ручку двери, а потом заболеть или кого-то заразить.

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Вакцинируйтесь.

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И я прошу, может, второй раз в жизни.

Если этот пост поможет кого-то переубедить, - пожалуйста, помогите распространить.

Репост этого поста для меня важен больше всего.

Спасибо.

UPD. Прекрасный комментарий написал Михаил Свердлов. И это важно.

После вакцинации ко мне пришло чувство абсолютной безнаказанности. И в этом ее главный побочный эффект.

Бегать, как я, интервалы с короной (да даже и с насморком) - это полный идиотизм.

Поэтому да, с вакциной можно заболеть и кого-то заразить. Надо так же носить маску, регулярно тестироваться и быть аккуратным.

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