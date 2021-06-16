В Индии умер глава самой многочисленной семьи на планете

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16 июня 2021, 21:37 Александр Крохмаль, Журналист

39 жён и 89 детей было у лидера одной из самых многочисленных семей в мире, проживавшего в Индии вплоть до 13 июня 2021 года.

Речь идёт о Зионе Чане, духовном руководителе религиозной секты Чана Пол, которая давно практиковала полигамию. В прошлое воскресенье 76-летний глава секты скончался. Со зрелых лет он страдал гипертонией и диабетом, и со временем эти заболевания попросту забрали у него силы. Среди сподвижников Чана пользовался особым уважением. Его почитали и едва ли не ставили наравне с Богами. В его гигантской семье, проживающей в одном громадном доме, царили строгая иерархия и дисциплина. Отношение жён и детей к главе семейства напоминало поклонения божеству. Обитель этого «полубога» представляла собой огромный четырёхэтажный дом с сотней комнат. Он назывался «Чуар Тан Рун», что означает в переводе «Новое поколение».

Зиона Чана являлся весьма обеспеченным человеком в Индии. При этом, по словам жителей деревни, в которой он проживал, глава Чана Пол никогда не отличался жадностью и скупостью. Напротив, в селении его очень уважали именно за щедрость и помощь. Как утверждают местные, он был одним из тех, кто обеспечил их нормальной работой и дал достойный заработок. Из-за этого деревня резко выделилась на фоне остальных поселений. Её достаток отмечался, как довольно высокий. Более того, духовный лидер работал сам наравне со своими домочадцами и никогда не гнушался тяжёлого труда. Чана не раз участвовал в различных ТВ-программах и активно общался с журналистами. Его огромный дом давно считался достопримечательностью для туристов.

На самом деле состав семьи Зионы Чана точно неизвестен, и СМИ имеют лишь относительные данные. По некоторым сведениям, у лидера секты было 39 жён, 94 сына и дочери, 33 внука и одного правнука. Всего семья насчитывала 181 человек.

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