Японцы устроят глобальную слежку на готовящейся Олимпиаде

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16 июня 2021, 12:33 Александр Крохмаль, Журналист

Фото: cоцсети

Согласно подсчётам аналитиков, более 70% японцев недовольны грядущей Олимпиадой, которая будет проводиться в Токио.

Игры планируется провести с 23 июля до 8 августа 2021 года. Жители островов считают, что эта затея несомненно приведёт к увеличению числа заболевших в стране, а также может спровоцировать новую вспышку коронавируса. Причём неизвестно точно, какая именно мутация может возникнуть. В случае с индийской, например, всё очень непросто, так как она способна принести тяжёлое побочное заболевание, известное под именем мукормикоз. Тревожностью японского населения воспользовались в местной оппозиции. Глава Конституционных демократов Юкио Эдано призвал к немедленной отмене Олимпийских игр или к их переносу на другое время. «Если игры состоятся, как было запланировано», — отмечает Эдано, «В сентябре мы столкнёмся со вспышкой «ковида». Риск её возникновения очень высок. Игры следует либо отменить, либо перенести на год вперёд».

Японские власти уже пошли на максимально ограничительные меры. Иностранные болельщики не будут допущены к просмотру матчей. Более того, неизвестно, будут ли там сами японцы. А вот представители других стран на игры поедут, и при этом будут обязаны строго соблюдать все необходимые правила. До вылета в Токио им отдали команду вести дневники наблюдений. Для самих участников были введены весьма суровые предписания. Теперь за ними будут следить через GPS и контролировать каждое их движение. Токийский Оргкомитет планирует установить в телефоны спортсменов особые приложения, которые позволяют отслеживать их местоположение и записывать хронику перемещений. Иными словами, это будет глобальная слежка за всеми участниками Олимпиады. Одним из условий аккредитации на игры в Токио будет подписание согласия на контроль за перемещением по стране. Подписывать соглашение станут не только спортсмены, но и их тренеры и все другие члены прибывших делегаций.

Однако подобные меры могут столкнуться с сопротивлением демократически настроенных людей или же тех, кто считает такую затею сомнительной. К примеру, в США очень трепетно относятся к сливу личных данных. В этой стране защита персональных данных давно превратилась в культ. В случае с КНР – всё ещё сложнее. Там слишком ревностно защищают информацию о своих гражданах за рубежом. Эксперты сравнивают идеи японцев с романом Джорджа Оруэлла «1984». Именно в этом произведении деспотичное правительство Океании пошло на введение схожих мер, чтобы следить за каждым гражданином и не допускать инакомыслия. В случае с Японией здесь только один вопрос - помогут ли данные меры в дальнейшей борьбе с пандемией? Или же это попросту приведёт к серьёзным конфликтам между Оргкомитетом и участниками Олимпиады.

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