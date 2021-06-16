Готы со славянских земель

Аргументы Недели → Мнение 13+

16 июня 2021, 11:36 Олег Грищенко,

Фото из открытых источников

Распространено мнение, что появившиеся в Европе в 1 веке до н.э. готы (их также называли «геты») и германцы – один и тот же народ, предок современных немцев. Однако многие древние историки были убеждены, что племена готов появились в Европе в более ранние времена, и что они были одним из праславянских народов.

Так, Страбон, римский историк и географ 1 века до н.э., указывал, что «ГРЕКИ СЧИТАЛИ ГЕТОВ ФРАКИЙЦАМИ*». Ещё один известный римский историк 1 века до н.э. Тит Ливий, родившийся среди этрусков в Падуе, писал О ГОТАХ, КАК О ПОТОМКАХ ЭТРУСКОВ*. Также считал ромейский (византийский) историк 6 века Стефан Византийский, который в своём географическом словаре написал: «Геты – племя этрусское».

А эллинский историк 3 века Публий Дексипп, утверждал, что «СКИФОВ* ТАКЖЕ НАЗЫВАЮТ И ГОТАМИ». Такого же мнения был Исидор Севильский Святой, архиепископ, энциклопедист Вестготского королевства (7 век): «Готы произошли от Магога, сына Иафета, и считаются одного рода со cкифами».

В том же 7 веке ромейский историк Феофилакт Симокатта утверждал, что и «СЛАВЯНЕ ДРЕВЛЕ НАЗЫВАЛИСЬ, В ТОМ ЧИСЛЕ, ГЕТАМИ».

Показателен в этой связи тот факт, что первая большая война Рима с готами, длившаяся с 244 по 271 годы, многими римскими историками была названа «Готская» – но эллинские историки, в том числе Дексипп, называли эту войну «Скифской».

Известный русский историк 18 века В.Н. Татищев со ссылками на древних авторов, указывал, «…геты и даки по Дунаю известны были под именем скифов…»

И в 20 веке историки время от времени высказывали мнение о праславянских корнях готов. Об этом, например, писал известный советский филолог и историк академик Н.Я. Марр: «В верхней Италии сидели геты-русы, которых позднейшие историки переделали сначала в гетрусков, а потом в – этрусков».

РОДСТВЕННОСТЬ ГОТОВ СО СЛАВЯНАМИ ПОДТВЕРЖДАЕТСЯ И БЛИЗОСТЬЮ ИХ БАЗОВЫХ СЛОВАРНЫХ ГРУПП, которые не могут быть заимствованными. Вот яркие примеры данного базового словарного сходства:

Блюдо (рус.) –

Bludan (гот.) Котёл (рус.) –

Katils (гот.) Сверкать (рус.) –

Skeinan (гот.) Хлев (рус.) –

Hlaiw (гот.) Буква (рус.) –

Boka (гот.) Купить (рус.) –

Kaupjan (гот.) Хлеб (рус.) –

Hlaifs (гот.) Художник (рус.) –

Handugs (гот.)

ПРАСЛАВЯНЕ ГОТЫ, ПРИБЫВШИЕ В ЗАПАДНУЮ ЕВРОПУ С СЕВЕРО-ВОСТОКА – СО СКИФСКИХ ЗЕМЕЛЬ, ПЕРВОНАЧАЛЬНО ОСЕЛИ НА ТЕРРИТОРИЯХ МЕЖДУ ДУНАЕМ И ДНЕПРОМ (Исидор Севильский, Павел Орозий и др.). Затем племена готов начали попытки переселения в соседние римские провинции. Это был сначала мирный, но постоянный процесс, поэтому в 238 году римский Сенат даже рекомендовал императору Гордиану III начать платить готским племенам дань и принять часть их на военную службу, чтобы пресечь их «мирное вторжение».

Именно отказ от этого договора в 244 году со стороны нового императора Филиппа I привёл к тому, что готы, потерявшие источник «кормления» с того же года стали осуществлять масштабную, вооружённую экспансию в римские земли.

СПУСТЯ 600 ЛЕТ С МОМЕНТА «ОСВОЕНИЯ» СЕВЕРО-ЗАПАДНОЙ ЕВРОПЫ ПРАСЛАВЯНАМИ-ГАЛЛАМИ, НОВАЯ ВОЛНА ПРАСЛАВЯН – ТЕПЕРЬ ГОТОВ, НАЧАЛА ЭТОТ ПРОЦЕСС В ЮЖНОЙ ЕВРОПЕ. «Галльские» земли Европы готы не трогали. Их целью были римские, а затем ромейские территории.

Так же как и галльская экспансия, ГОТСКАЯ ЭКСПАНСИЯ БЫЛА ДОЛГОЙ И УСПЕШНОЙ. В 3 веке в войне с готами или в результате заговоров из-за неудач в этой войне погибло несколько римских императоров: Филипп, Деций, Требониан Галл, Эмилиан, Валериан, Галлиен. В конце концов, римский император Аврелиан подписал с готами федератный договор – о военной службе и праве переселения в земли Империи, к продлению которого готы впоследствии снова неоднократно принуждали Рим.

В 378 году из-за попытки Рима уничтожить готских вождей, чтобы прекратить движение готов-переселенцев с Дуная, произошла масштабная битва возле фракийского Адрианополя (Аммиан Марцеллин, 4 век), где войска вождя Фритигерна, применив специфическую скифскую тактику конного маневра на поле боя, уничтожили мощную римскую армию, убив и императора Валента. А в 395 году начались походы готов, возглавляемых вождём Аларихом, а затем его наследниками, приведшие к заключению в 412 году договора готов с Империей, который уже не просто никогда не был расторгнут, а впоследствии привёл к созданию Готского королевства в римских землях.

В 5 веке ПРАСЛАВЯНЕ-ГОТЫ СТАЛИ НАИБОЛЕЕ МНОГОЧИСЛЕННЫМ НАРОДОМ ИМПЕРИИ, А ИХ ВОЖДИ – ВЛИЯТЕЛЬНОЙ ЧАСТЬЮ РИМСКОЙ ЭЛИТЫ. Именно поэтому в период ослабления западной части Римской империи, император её восточной части – Ромеи, Флавий Зенон направил в 488 году вождя своих готов-федератов Теодориха (Готфрид из Витербо, 12 век) навести порядок в Риме и стать там правителем.

В 6 веке Ромейский император славянин Юстиниан (Прокопий Кесарийский, 6 век) установил прямую власть Константинополя над Римом, но готы так и остались жить на большей части южной Европы.

Такова история ГОТСКОЙ ЭКСПАНСИИ – ЗАВЕРШЕНИЯ ТЫСЯЧЕЛЕТНЕГО ВЕЛИКОГО ПЕРЕСЕЛЕНИЯ ПРАСЛАВЯНСКИХ НАРОДОВ НА ЗАПАД. В отличие от других праславян, готы, как и галлы, постепенно утратили память о своём славянском родстве. Однако оставшиеся свидетельства историков разных эпох позволяют заглянуть в прошлое этих народов и напомнить о том, что они были (а потомки их являются) значимой частью великого древнего славянского этноса.



*В предыдущих статьях на argumenti.ru я приводил исторические источники, согласно которым скифы, этруски и галлы являлись праславянами, а фракийцы – скифским племенем.



**Материал, использованный в статье, получен в результате моей совместной работы с Супруновым Станиславом Викторовичем над книгой «Великая история славянских народов».



Грищенко Олег Викторович Писатель, историк, филолог. Окончил МГУ им М.В. Ломоносова, факультет Психологии.

Пишет художественные произведения по исторической и другой тематике.

Автор книг о древней истории России и об истории возникновения речи и русского языка.

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