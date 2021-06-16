Аргументы Недели Мнение 13+

Готы со славянских земель

, 11:36 ,

Готы со славянских земель
Фото из открытых источников

Распространено мнение, что появившиеся в Европе в 1 веке до н.э. готы (их также называли «геты») и германцы – один и тот же народ,  предок современных немцев. Однако многие древние историки были убеждены, что племена готов появились в Европе в более ранние времена, и что они были одним из праславянских народов.

Так, Страбон, римский историк и географ 1 века до н.э., указывал, что «ГРЕКИ СЧИТАЛИ ГЕТОВ ФРАКИЙЦАМИ*». Ещё один известный римский историк 1 века до н.э. Тит Ливий, родившийся среди этрусков в Падуе, писал О ГОТАХ, КАК О ПОТОМКАХ ЭТРУСКОВ*. Также считал ромейский (византийский) историк 6 века Стефан Византийский, который в своём географическом словаре написал: «Геты – племя этрусское».

А эллинский историк 3 века Публий Дексипп, утверждал, что «СКИФОВ* ТАКЖЕ НАЗЫВАЮТ И ГОТАМИ». Такого же мнения был Исидор Севильский Святой, архиепископ, энциклопедист Вестготского королевства (7 век): «Готы произошли от Магога, сына Иафета, и считаются одного рода со cкифами».

В том же 7 веке ромейский историк Феофилакт Симокатта утверждал, что и «СЛАВЯНЕ ДРЕВЛЕ НАЗЫВАЛИСЬ, В ТОМ ЧИСЛЕ, ГЕТАМИ».

Показателен в этой связи тот факт, что первая большая война Рима с готами, длившаяся с 244 по 271 годы, многими римскими историками была названа «Готская» – но эллинские историки, в том числе Дексипп, называли эту войну  «Скифской».

Известный русский историк 18 века В.Н. Татищев со ссылками на древних авторов, указывал, «…геты и даки по Дунаю известны были под именем скифов…»

И в 20 веке историки время от времени высказывали мнение о праславянских корнях готов. Об этом, например, писал известный советский филолог и историк академик Н.Я. Марр: «В верхней Италии сидели геты-русы, которых позднейшие историки переделали сначала в гетрусков, а потом в – этрусков».

РОДСТВЕННОСТЬ ГОТОВ СО СЛАВЯНАМИ ПОДТВЕРЖДАЕТСЯ И БЛИЗОСТЬЮ ИХ БАЗОВЫХ СЛОВАРНЫХ ГРУПП, которые не могут быть заимствованными. Вот яркие примеры данного базового словарного сходства:

  Блюдо (рус.) –              
  Bludan (гот.)		   Котёл (рус.) –              
  Katils (гот.)     		  Сверкать (рус.) –            
  Skeinan (гот.)		   Хлев (рус.) –                 
  Hlaiw (гот.)
  Буква (рус.) –
  Boka (гот.)		   Купить (рус.) –
  Kaupjan (гот.)		   Хлеб (рус.) –
  Hlaifs (гот.)		   Художник (рус.) –
  Handugs (гот.)

ПРАСЛАВЯНЕ ГОТЫ, ПРИБЫВШИЕ В ЗАПАДНУЮ ЕВРОПУ С СЕВЕРО-ВОСТОКА – СО СКИФСКИХ ЗЕМЕЛЬ, ПЕРВОНАЧАЛЬНО ОСЕЛИ НА ТЕРРИТОРИЯХ МЕЖДУ ДУНАЕМ И ДНЕПРОМ (Исидор Севильский, Павел Орозий и др.). Затем племена готов начали попытки переселения в соседние римские провинции. Это был сначала мирный, но постоянный процесс, поэтому в 238 году римский Сенат даже рекомендовал императору Гордиану III начать платить готским племенам дань и принять часть их на военную службу, чтобы пресечь их «мирное вторжение».

Именно отказ от этого договора в 244 году со стороны нового императора Филиппа I  привёл к тому, что готы, потерявшие источник «кормления» с того же года стали осуществлять масштабную, вооружённую экспансию в римские земли.

СПУСТЯ 600 ЛЕТ С МОМЕНТА «ОСВОЕНИЯ» СЕВЕРО-ЗАПАДНОЙ ЕВРОПЫ ПРАСЛАВЯНАМИ-ГАЛЛАМИ, НОВАЯ ВОЛНА ПРАСЛАВЯН – ТЕПЕРЬ ГОТОВ, НАЧАЛА ЭТОТ ПРОЦЕСС В ЮЖНОЙ ЕВРОПЕ. «Галльские» земли Европы готы не трогали. Их целью были римские, а затем ромейские территории.

Так же как и галльская экспансия, ГОТСКАЯ ЭКСПАНСИЯ БЫЛА ДОЛГОЙ И УСПЕШНОЙ. В 3 веке в войне с готами или в результате заговоров из-за неудач в этой войне погибло несколько римских императоров: Филипп, Деций, Требониан Галл, Эмилиан, Валериан, Галлиен. В конце концов, римский император Аврелиан подписал с готами федератный договор –  о военной службе и праве переселения в земли Империи, к продлению которого готы впоследствии снова неоднократно принуждали Рим.

В 378 году из-за попытки Рима уничтожить готских вождей, чтобы прекратить движение готов-переселенцев с Дуная, произошла масштабная битва возле фракийского Адрианополя (Аммиан Марцеллин, 4 век), где войска вождя Фритигерна, применив специфическую скифскую тактику конного маневра на поле боя, уничтожили мощную римскую армию, убив и императора Валента. А в 395 году начались походы готов, возглавляемых вождём Аларихом, а затем его наследниками, приведшие к заключению в 412 году договора готов с Империей, который уже не просто никогда не был расторгнут, а впоследствии привёл к созданию Готского королевства в римских землях.    

В 5 веке ПРАСЛАВЯНЕ-ГОТЫ СТАЛИ НАИБОЛЕЕ МНОГОЧИСЛЕННЫМ НАРОДОМ ИМПЕРИИ, А ИХ ВОЖДИ – ВЛИЯТЕЛЬНОЙ ЧАСТЬЮ РИМСКОЙ ЭЛИТЫ.  Именно поэтому в период ослабления западной части Римской империи, император её восточной части – Ромеи, Флавий Зенон направил в 488 году вождя своих готов-федератов Теодориха (Готфрид из Витербо, 12 век) навести порядок в Риме и стать там правителем.

В 6 веке Ромейский император славянин Юстиниан (Прокопий Кесарийский, 6 век) установил прямую власть Константинополя над Римом, но готы так и остались жить на большей части южной Европы.   

Такова история ГОТСКОЙ ЭКСПАНСИИ – ЗАВЕРШЕНИЯ ТЫСЯЧЕЛЕТНЕГО ВЕЛИКОГО ПЕРЕСЕЛЕНИЯ ПРАСЛАВЯНСКИХ НАРОДОВ НА ЗАПАД. В отличие от других праславян, готы, как и галлы, постепенно утратили память о своём славянском родстве. Однако оставшиеся свидетельства историков разных эпох позволяют заглянуть в прошлое этих народов и напомнить о том, что они были (а потомки их являются) значимой частью великого древнего славянского этноса.     

*В предыдущих статьях на argumenti.ru я приводил исторические источники, согласно которым скифы, этруски и галлы являлись праславянами, а фракийцы – скифским племенем.

**Материал, использованный в статье, получен в результате моей совместной работы с Супруновым Станиславом Викторовичем над книгой «Великая история славянских народов».   
Готы со славянских земель

Грищенко Олег Викторович

Писатель, историк, филолог.

Окончил МГУ им М.В. Ломоносова, факультет Психологии.
Пишет художественные произведения  по исторической и другой тематике.
Автор книг о древней истории России и об истории возникновения речи и русского языка.

Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости

Политика

Песков заявил о готовности Путина четко обозначить Байдену позицию РФ по вопросу вступления Украины в НАТО

Песков заявил о готовности Путина четко обозначить Байдену позицию РФ по вопросу вступления Украины в НАТО

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что Москва обратила внимание на заявление американского лидера Джо Байдена о возможном вступлении Украины в НАТО. По его словам, это «новый элемент».

Аргументы НеделиАвторы АН

Политика

Аргументы НеделиИнтервью

Политика

Политика

Общество

Политика

Общество

Общество

Общество

Экономика

Общество

Общество

Политика

Политика

Политика

Политика

Политика