Багдасаров: Запад рассматривает Россию как недобитую добычу, которую надо поделить

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15 июня 2021, 21:40 Александр Саргин

Фото: mirtesen.ru

Повестка саммита Владимира Путина и Джо Байдена почти согласована, сообщил помощник главы России Юрий Ушаков. По его словам, Москва ожидает, что лидерам двух стран удастся достичь понимания, но на данный момент уровень отношений между Россией и США «близок к критическому».

Вместе с тем бывший президент США Дональд Трамп попросил Байдена не засыпать на встрече с Путиным, а также передать ему свои наилучшие пожелания. Напомним, что Трамп часто называет Байдена «сонным Джо»

«Никакого компромисса на встрече Путина и Байдена не будет, - разъяснил «АН» директор Центра изучения стран Ближнего Востока и Центральной Азии, полковник запаса Семен Багдасаров, - а продолжится выкручивание рук в том, что касается Украины, нашей внутренней политики, ситуации в Сирии и т.п. Нам надо понимать, что Запад рассматривает Россию как недобитую добычу, которую надо поделить. А сейчас они при нашем полном попустительстве потихонечку дожирают постсоветское пространство».

Накануне встречи двух лидеров Владимир Путин традиционно дал интервью представителю американских СМИ, который, как и подавляющее большинство участников масс-медиа Запада, оказался обычным хамом и идиотом. Путин во время интервью американскому телеканалу NBC даже попросил журналиста Кира Симмонса не «затыкать ему рот», если ответы президента ему не нравятся.

«Наверное, все обратили внимание на интервью, которое Путин дал журналисту из США, - отметил Багдасаров. - По-моему, трудно придумать что-то более оскорбительное по отношению к России и нашему президенту! Я не представляю, чтобы во времена СССР, когда готовились подобные встречи, было что-то подобное!»

Эксперт напомнил, что во времена Советского Союза была такая практика, когда американский корреспондент брал интервью у нашего лидера, а наш журналист – у лидера США. «Кстати, непонятно, почему в этот раз не было интервью представителя наших СМИ с Байденом?» - поинтересовался директор Центра изучения стран Ближнего Востока и Центральной Азии.

«Я не знаю, кто из Администрации президента организовал встречу Путина с журналистом NBC, но после такого оскорбительного разговора с российским лидером этих людей нужно снимать», - заключил Семен Багдасаров.

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