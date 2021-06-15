Семен Багдасаров: Западу плевать на Навального

Аргументы Недели → Мнение 13+

15 июня 2021, 14:25 Александр Саргин

Фото: соцсети

Президент США Джо Байден внезапно заявил, что если блогер Навальный умрет в тюрьме, это «станет трагедией» и докажет, что у России нет намерения соблюдать права человека. Ситуация с безвременной кончиной Навального в МЛС, по словам лидера США, может навредить отношениям России с остальным миром.

«Западу плевать на Навального! - сказал «АН» директор Центра изучения стран Ближнего Востока и Центральной Азии, полковник запаса Семен Багдасаров, - так что не стоит удивляться таким странным заявлением Байдена, потому что последуют еще более странные. Просто сейчас идет выкручивание рук, и США лишний раз находят повод, чтобы надавить на нашу страну. Но мы должны сказать, если, не дай бог, у вас в тюрьме умрет Ярошенко, это будет то же самое, то есть на совести США и их руководства».

Неужели непонятно, зачем нам навязывают эту встречу в Женеве, задается вопросом эксперт и сразу же напоминает: сейчас проходит саммит НАТО, лидеры Запада консолидируются, а после этого выходят к СМИ - и Байден начинает ставить условия нашей стране.

Багдасаров уверен, что встреча Байдена и Путина не нужна Российской Федерации, и ничего положительного для нашей страны на ней быть не может. По его словам, сейчас Запад во главе с США оказывает на Россию явное давление касательно Украины, нашей внутренней политики, Навального и т.д.

«Ситуация с Навальным – это наше внутреннее дело, и такие вопросы мы вообще обсуждать не должны. А вот когда он выйдет из тюрьмы, то по-прежнему будет популярен среди идиотов», - заключил Семен Багдасаров.

Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости