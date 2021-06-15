Индийский штамм коронавируса «ломает» даже вакцинированных

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15 июня 2021, 09:03 Александр Крохмаль, Журналист

Фото: cоцсети

Мутировавший коронавирус в Индии стал ещё более опасным и куда заразнее, чем британский штамм.

Многие опасаются им заболеть не только из-за масштабного поражения лёгких, но и из-за опасности получить мукормикоз в качестве последствий заражения. Мукормикоз, также известный как «чёрная плесень», лишил зрения тысячи индийских граждан. Эффективного лечения подобного заболевания пока не существует. Но всё же штамм, пришедший из Индии, успел проникнуть во многие страны. Не обошёл он стороной и Великобританию, жители которой давно устали от ограничений и запретов. Меньшее, чего они хотят сейчас, это новой вспышки коронавируса.

Между тем, по подсчётам статистики, почти треть британцев, умерших от индийского штамма коронавируса, накануне получали вакцину. А это значит, что новая форма «ковида» может обходить любую защиту. В отчёте агентства Общественного Здравоохранения Англии было чётко указано, что из 42 человек, умерших именно от «индийского ковида», 12 были полностью вакцинированы. Эпидемиолог агентства по имени Меган Колл сообщает, что причины смерти этих пациентов до сих пор изучаются. Более того, в организации утверждают, что случаи заражения индийским вариантом экспоненциально выросли с начала мая. Только за последнюю неделю было выявлено около 5000 новых заражённых.

Чем именно это грозит для Великобритании – пока неизвестно. Но если ситуация не улучшится в ближайшее время, правительство, возможно, пойдёт на отмену снятия ограничений. Напомним, что очередное облегчение карантинных мер планируется в Англии на 19 июля.

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