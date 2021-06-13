О половом вопросе в Средние Века

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13 июня 2021, 20:09 Александр Крохмаль, Журналист

Фото: cоцсети

Историки не раз отмечали, что в Средние века основная роль отдавалась исключительно мужчине. Можно сказать, что этот исторический период был полностью «мужским». Ведь именно мужчины руководили государствами, строили политику, принимали законы, объявляли войны и соответственно являлись главными в семьях. Конечно было немало произведений трубадуров, рассказывающих о куртуазной любви и благородных поступках рыцарей. Но на деле ситуация была куда более сложная. Женщин очень часто принижали до такой степени, что не считали за полноценных представителей людского рода. Особенно в этом постарались церковники, внушив мужчинам идею о безграничной власти над прекрасным полом.

Создание семей по любви считалось настолько редким явлением, что об этом даже не заговаривали. Обычно люди заключали браки по расчёту или по договорённости. При монархических дворах Европы слово «любовь» вообще не имело смысла. Династические браки означали скорее эффективные сделки между королями. Это была обычная дипломатия. Нередко женщины становились несчастными в таких браках и терпели беды вплоть до самой смерти. Ещё Аристотель высказывал мнение, что женщина – это нечистое и бездуховное существо, очень далёкое от просветления. Иероним Стридонский настоятельно советовал мужчинам не церемониться с прекрасным полом и бить за любые проступки.

Шли годы и столетия, и образ женщины в глазах мужей становился всё более и более нечистым. Образ идеальной «спутницы жизни» представлял собой забитую и молчаливую пассию, беспрекословно подчиняющуюся своему избраннику. Главное – закрытый рот и полное повиновение. Некоторые эксперты полагают, что подобные устои распространили в своё время фанатики, не имеющие возможностей соприкасаться с женским полом. Грубо говоря, это были монахи-женоненавистники, к тому же лишённые какой-либо привлекательности.

Самое интересно, что мужчинам в те времена разрешалось практически всё. Измены и хождения «налево» могли быть прощены. Но если женщина нарушала все договорённости с мужчиной и изменяла ему, она подвергалась жестокой каре. Моральное насилие над женским полом было ещё более жестоким, чем физическое. Нередко мужчины унижали своих жён и «указывали на их место». О том, что же думала женская половина человечества в Средневековье о такой суровой дискриминации, мы, пожалуй, никогда не узнаем. В ту эпоху женщины порою не умели даже читать, не говоря уже о создании полноценных произведений.

К интимным вопросам в Средневековье подходили с особенной строгостью. Церковь контролировала практически всю семейную жизнь обитателей Европы. Половой акт допускался лишь только для зачатия детей. Мужчине отдавалась в этом главная роль. Именно он определял удобное время для совершения соития. Отказ женщины в этом случае сулил жестоким наказанием. Постепенно традиции из иных культур проникли в европейское общество, и люди признали важность удовлетворения от полового акта. Были разрешены объятия, а также до и после соития церковники рекомендовали исповедаться.

Неудачные попытки зачать дитя или какие-нибудь ещё «сексуальные ошибки» Церковью осуждались. Рукоблудие приравнивалось к греху, так как считалось, что человек понапрасну расходует семя, дарованное Богом для иных дел. Правда женщинам за подобные занятия попадало ещё больше, чем мужчинам. Конечно же особые сексуальные практики всё-таки существовали. Они естественно осуждались церковниками. А вот с извращениями ситуация была крайне неоднозначная. Содомия вызывала тошнотворные чувства, хотя не слишком часто. Но если доходило до случаев с зоофилией (чем часто страдали пастухи), то на это старались не обращать внимания. Понимание педофилии в те времена было совсем иным. Нередко случалось, когда старые короли женились на юных невестах, которым не было и 15 лет. Но как только что-то подобное становилось всеобщим достоянием, нарушитель мог даже лишиться имущества. Его репутация подвергалась полному уничтожению.

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