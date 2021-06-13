Продюсер или мошенник – сразу не разберешь

Аргументы Недели → Мнение 13+

13 июня 2021, 19:18 Алина Лидэ

Фото из открытых источников

21 век – век знаменитостей. Новая «звезда» появляется чуть ли не каждый день. Однако если раньше важен был только талант, то теперь в приоритете хорошая команда. Почти за каждой знаменитостью стоит сразу несколько специалистов: пиар-менеджер, копирайтер, контентмейкер ну и конечно же продюсер. Они всегда готовы исполнить каждое желание клиента, но за это нужно платить.

К сожалению, в наше время есть очень много «специалистов», которые навешают любой лапши вам на уши и наобещают несметные богатства и славу. Но все это останется лишь пустыми словами, потому что им нужны только деньги. Фейковые контракты, липовые билеты – сколько же денег оседает в карманах аферистов из-за доверчивых мечтателей? Давайте узнаем.

Блогер и продюсер Лука Вахтангович, обманув всего лишь двух своих клиентов, уже получил кругленькую сумму. Люди, пришедшие к нему с просьбой помочь с рекламой и раскруткой в социальных сетях, были очень удивлены, когда, отдав ему по пол миллиона рублей, остались ни с чем. Все недовольные клиенты сразу же отправляются в черный список, а Лука как ни в чем не бывало продолжает рекламировать свои услуги продвижения и получать еще больше денег от обманутых подписчиков. На недобросовестного продюсера было заведено уголовное дело и написано около 7 заявлений. Однако на данный момент, он продолжает вести ту же деятельность на просторах Instagram, и ее законность остается под вопросом.

Практически такую же популярность собрала история с фейковым кастингом в клип известного репера Моргенштерна. Девушкам, хотевшим попасть на съемки к любимому артисту, предлагали раздеться, чтобы во всей красе показать свои достоинства и доказать, что именно она должна стать звездой.

Первоначально девушкам на почту приходило электронное приглашение на участие в пробах. Причем предложение отправлялось от имени известного модельного агентства. Если модель подходила, то ей поступал звонок от якобы «продюсера», который непрозрачно намекал, что если она готова будет сняться обнаженной – гонорар будет вдвое больше. После онлайн-собеседования, он перезванивал и откровенно шантажировал девушек, что если ему не будет переведена большая сумма денег, ее «обнаженная» видеозапись попадет в интернет.

Стоит вспомнить и про телевизионных звезд, именами которых также любят пользоваться мошенники. Продюсер Кирилл Чибисов, представившись менеджером известного резидента «Comedy Club» Гарика Харламова, взял предоплату за предстоящее выступление в размере 250 000 рублей. В лапы афериста попала организатор корпоратива для нефтяной компании. Несмотря на то, что она пыталась добиться от Чибисова звонка артисту, он не выполнил ее просьбу и убедил ее, что договоренность будет выполнена и Харламов приедет на их мероприятие. Позднее, связавшись с комиком на прямую, организатор поняла, что ее обманывают.

На Чибисова было заведено уголовное дело, и задаток девушке все-таки вернули. Однако так повезти может далеко не каждому. Именно поэтому в наше время так важно проверять тех людей, услугами которых вы хотите воспользоваться.

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