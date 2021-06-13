Ваши дети: право на ошибку

Аргументы Недели → Мнение 13+

13 июня 2021, 13:17 Евгения Хохлатова

Фото из открытых источников

Развитие культуры человечества заключается в том, что что-то передаётся новому поколению в неизменном виде, что-то трансформируется незначительно, а что-то им полностью отвергается. Если бы была только преемственность, не было бы развития.

Именно за счёт отвержения чего-либо или даже предательства происходят перемены к новому. И что самое интересное, мы не знаем точно что именно будет предано… забвению.

Старшее поколение встречается с вызовом молодого поколения, с тем, что новое поколение отвергает и, порой, предаёт то, что для старших ценно. И это не самое приятное, конечно же.

Но, с другой стороны, свершения и ошибки – это и есть самореализация. И каждый имеет на них своё право. Кажется, что ваши дети проходят то, что вы уже давно сами прошли и знаете к чему это приведёт, и внутри поднимается желание гиперопеки, которое кричит: «Не надо курить, это вредит здоровью» или «Поступай в университет, потому что так ты получишь хорошую работу». На что ваш ребёнок с полной уверенностью ответит: «Вейп не портит здоровье, это безопасное баловство» или «А Эдисон вовсе не учился в школе, но стал изобретателем и предпринимателем». И будет почти прав. Вейп менее опасен, чем табак, а высшее образование в современном мире не гарант успеха. Более того, повышается ценность навыков, которые можно приобрести на хороших курсах и развивать свой фриланс, работу на себя.

Новое время диктует новую моду, новые принципы и подходы! Расширяйте свой диапазон приятия, дамы и господа, вместо того, чтобы пытаться утрамбовать молодых в рамки своих понятий правильной жизни.

Молодому поколению важно дать пространство для своих свершений и ошибок, чтобы мир менялся.

Как принять и пережить этот вызов молодых?

- Чтобы легче было сделать этот внутренний душевный шаг, можно обратить внимание на то, что дети переняли от вас, наверняка здесь есть много положительного.

- Вспомните собственные ошибки, они наверняка были. Но в каждом поколении они свои.

- Вспомните свой протест, когда вы делали наоборот или против родителей. Может быть читали, пели что-то альтернативное, носили атрибуты в одежде, сделали что-то поперек их мнения.

С моментом предательства встречается каждый, кто совершил поворот, чтобы пойти своей дорогой. Согласитесь, опыт предков не догма, он также требует от нас способности различать, чему следовать, а что предать.

Все великие что-то предавали. Так, Николай Коперник предал идею плоской Земли, Пётр I отменил бороды, а Иисус возвестил Новый Завет вместо Ветхого. Наши дети стремятся делать что-то по-своему, самостоятельно, иначе, по-другому, и это есть выбор взрослого человека, способ обрести зрелость.

Стать самостоятельным можно только самостоятельно, так дайте своим детям эту свободу, не вешайтесь на их шеи груз прожитых догм. Раскрыться, проявить себя можно только через свой личный опыт, который невозможен без ошибок. Ошибка - это тоже форма самореализации, как и успех.

Обсудим больше в этом видео.

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