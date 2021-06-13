К гипотезе ​об искусственном происхождении ковид-19 относятся все более серьезно​

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13 июня 2021, 11:58 Александр Крохмаль, Журналист

Фото из открытых источников

Число заболевших по всему миру уже начинает приближаться к отметке в 200 миллионов. За всю пандемию умерло почти 4 миллиона человек. Несмотря на все должные меры борьбы, вирус продолжает своё распространение по планете и не сбавляет темпы. Напротив, ситуация усугубляется. Особенно страдают беднейшие страны, такие как Индия, где антисанитария и отсутствие должной медицины давно считаются нормой жизни.

Теория происхождения коронавируса по-прежнему полна загадок и тайн. На сегодня человечество ещё точно не знает, как именно появился вирус. Но в мире более всего популярна теория об искусственном выведении вируса. Эту гипотезу признают в правительствах большинства государств. Об этом говорят почти все люди на улицах. США и многие страны Европы винят во всём китайских разработчиков из пресловутой Уханьской лаборатории. Ведь именно в Ухани впервые возникла масштабная вспышка вируса, приведшая в итоге к планетарной катастрофе.



Китайские власти отказываются ото всех обвинений, и не признают лабораторную теорию. Хотя даже некоторые учёные из КНР, бежавшие в другие государства, заявляли не раз о секретных разработках правительства Си Цзиньпина. Сейчас об искусственном происхождении вируса говорят не только в правительствах разных стран, но и даже в ВОЗ. А ведь раньше во Всемирной Организации Здравоохранения всегда придерживались зоонозной теории. Там было очень популярно мнение, что вирус передался людям исключительно от животных, в частности от летучих мышей. Глава ВОЗ Тедрос Гебрейезус уже не отказывается от гипотезы о возможном выведении вируса руками человека. Также он признаёт, что со стороны КНР не было достаточного сотрудничества на начальных этапах развития пандемии, и это способствовало дальнейшему ухудшению ситуации. Стоит также напомнить, что Китай объявил происхождение вируса государственной тайной. Учёные из комиссии ВОЗ так и не были допущены к Уханьской лаборатории.

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