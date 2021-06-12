Коронавирусная обстановка в Индии напоминает Судный День

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12 июня 2021, 17:57 Александр Крохмаль, Журналист

Фото: cоцсети

Индия по-прежнему занимает второе место по количеству заболевших коронавирусом в мировой статистике. По подсчётам некоторых аналитиков, уже в будущем она может занять первое место по числу заражений.

Вирус там распространяется не по дням, а по часам. Основная вина лежит конечно же на местных властях, жуткой антисанитарии и крайне неэффективной системе здравоохранения. Но ещё усугубляет всё нежелание некоторых людей лечиться у профессиональных врачей. Индия является одной из таких стран, где всё ещё популярны нетрадиционные методы и обращения ко всяким «колдунам» или «учителям». Более того, в сельской местности вообще практически не ведётся учёта заболевших. Поэтому об истинном количестве заражённых в этой стране остаётся только догадываться.

На данном этапе количество заболевших доходит до 29.3 миллионов человек (точная цифра – 29 377 037), и это только по официальным данным. Более 27 миллионов человек объявлены выздоровевшими от инфекции. При этом, точно не учитывается, кто именно из них оправился окончательно, а кто навечно остался инвалидом. В Индии до сих пор не решена проблема с развивающейся эпидемии мукормикоза (грибкового заболевания «чёрной плесени»), которая оставила без глаз тысячи людей. За всё время пандемии от «ковида» там умерли 367 367 человек.

Возможно, на самом деле погибших от «уханьской пробирки» там намного больше, чем говорится в статистике. Как уже было упомянуто ранее, в сельских районах и отдалённых деревнях провинции должного учёта не ведётся. Дело доходит до того, что заключённые индийских тюрем отказываются от досрочного освобождения на волю, опасаясь умереть от заразы.

Вместе с вирусами и болезнями на Индию обрушилась угроза тотального экономического коллапса. Существует огромная вероятность наступления масштабного голода и глобального кризиса в государстве. Это чревато дополнительными смертями и вспышками новых болезней. Также возможны бунты в регионах, которые, несомненно, приведут к общей политической нестабильности. Скорее всего уже в ближайшие месяцы многим странам мира придётся коллективно помогать Индии, так как её собственное правительство вообще не справляется с возникшей непростой ситуацией.

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