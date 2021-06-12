Мятежники из «Народного Ополчения России» приговорены к длительным срокам заключения

Аргументы Недели → Мнение 13+

12 июня 2021, 01:43 Александр Крохмаль, Журналист Источник: kommersant.ru

Фото: cоцсети

Благодаря решению Западного окружного военного суда соратники мятежного экс-полковника ГРУ Владимира Квачкова были приговорены к длительным срокам.

Речь идёт о Павле Антонове и Юрии Екишеве. Все они принадлежали к запрещённой организации, признанной в РФ террористической ещё 6 лет назад. Её название звучит как «Народное Ополчение России» или сокращённо НОР. Адвокаты обвиняемых намерены всеми силами обжаловать приговор. На оглашение самого приговора пришли почти 40 человек из группы поддержки подсудимых. Среди них был и сам Владимир Квачков. В течение всего судебного процесса, начавшегося ещё весной, группа всё время подбадривала обвиняемых аплодисментами.

Ранее адвокаты подсудимых просил судебные инстанции оправдать своих клиентов из-за отсутствия в их деяниях состава преступления. Сторона обвинения же напротив желал упрятать лидера «Народного Ополчения Россия» на 17 лет в колонию строгого режима, а его соратника Павла Антонова – на 11 лет. Стоит отметить, что подсудимых должно было быть не двое, а трое. Третьим являлся Сергей Финогин, признанный властями невменяемым ещё в конце этого года и отправленный на принудительное лечение. Все пособники Квачкова были арестованы в апреле 2019-го по подозрению в продолжении деятельности запрещённой в 2015 году организации. Подозрение плавно превратилось в обвинение по статье 205.5 УК РФ по ч.2 (участие в деятельности террористической организации).

Как выяснилось, Юрий Екишев в последние годы не раз становился фигурантом уголовных дел. В мае 2017 года он получил полтора года тюрьмы за попытку возбуждения национальной ненависти. В 2014 году он написал две статьи, содержавшие, по версии следствия, признаки унижения человеческого достоинства и возбуждения вражды. 21 ноября 2017 года Юрия отпустили на свободу, но в тот же день снова задержали. Против него было возбуждено новое уголовное дело и в сентябре 2018 года ему дали ещё 2 года колонии. Но всё же в срок Екишева зачли то время, когда он проводил в СИЗО на стадии предварительного следствия, и вскоре его отпустили снова.

Как утверждает следствие, члены группировки «Народное Ополчение России» планировали в стране вооружённый переворот и свержение действующего режима. Они задумывали провести операцию по захвату полицейских отделов, армейских складов и коммуникационных узлов. Поводом для задержания троих мятежников стали признательные показания члена их организации Алексея Кувика, приговорённого к 10 годам тюрьмы. Что же касается самого Владимира Квачкова, отставного полковника ГРУ, то он планировал военный переворот ещё в 2010 году. В 2013 году Мосгорсуд приговорил его к 13 годам колонии строгого режима. Вскоре Верховный Суд смягчил приговор, а в феврале 2019 года бывший военнослужащий был освобождён из тюрьмы. Напомним, что помимо своих преступлений, Квачков является героем множества военных кампаний. Он воевал в Афганистане, Таджикистане и Чечне, и был неоднократно награждён правительством за боевые заслуги.

Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости