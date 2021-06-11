Из-за приговора Ратко Младичу разгорелся спор между крупными мировыми державами

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11 июня 2021, 20:45 Александр Крохмаль, Журналист

Фото: Ратко Младич

8 июня 2021 года Гаагский суд утвердил приговор военному преступнику Республики Сербской Ратко Младичу, повинному в резне в Сребренице и в уничтожении почти 10 000 боснийских мусульман. 16 лет бывший генерал Югославии скрывался от правосудия, и пойман был лишь в мае 2011 года. Свою вину за преступления он так и не признавал, полагая, что своими действиями защищал родную страну.

В ноябре 2017-го Международный трибунал по бывшей Югославии признал генерала виновным по десяти из 11 пунктов обвинения. Его обвинили в геноциде против боснийских мусульман и в нарушении законов и обычаев ведения войны. Но год спустя, адвокаты Младича попытались освободить генерала, подав жалобу на решение суда в Апелляционную палату. Юристы сообщали о невиновности преступника и требовали начать новое разбирательство. Защита также сообщала, что к генералу не допускают врачей, и его состояние здоровья ухудшается. Тюремные медики, по словам адвокатов, не оказывали должной помощи Ратко Младичу.



Несмотря на все попытки юристов отменить приговор генералу, Апелляционная палата оставила наказание в силе. Младич приговаривается к пожизненному заключению. Все разговоры о его невиновности признаны лишёнными смысла. В правительствах мировых держав уже разделилось мнение по поводу наказания генералу. Президент США Джо Байден поблагодарил Гаагу за справедливое решение суда. «Это историческое решение показывает то, что все, кто совершает ужасные преступления, будут привлечены к ответственности», - заявил американский лидер. В России же решение трибунала вызвало совсем неоднозначную реакцию. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила, что не понимает «предвзятое отношение» к одной из сторон конфликта. По её мнению, наказания за преступления Югославских войн должны понести абсолютно все военные преступники.

Помимо Младича в геноциде и истреблении тысяч людей были виновны такие люди, как Насер Орич, Анте Готовина или Рамуш Харадинай. Их действия во время войны вполне можно было назвать нацистскими. Также имелись и другие преступники, попросту ушедшие от ответственности перед законом. Но наказали за злодеяния в основном только тех, кто выступал исключительно за Югославию или за республику Сербская Краина. Множество виновников геноцида из Косово, мусульманской Боснии и Хорватии были оправданы. За свои действия они так и не получили заслуженной кары.

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