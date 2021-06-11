Число заражённых коронавирусом во всём мире приближается к отметке в 200 миллионов человек

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11 июня 2021, 16:41 Александр Крохмаль, Журналист

Фото: cоцсети

Несмотря на серьёзную борьбу медиков и учёных с «уханьской пробиркой», вирус продолжает своё распространение по планете. Он стремительно развивается. И уже скоро во всём мире число заражённых приблизится к отметке в 200 миллионов людей. На самом деле эти цифры – шокирующие. Хуже всего выживают страны с крайне низким уровнем жизни и нестабильной экономикой.

Согласно официальной статистике, на первом месте по числу заболевших всё ещё стоят Соединённых Штаты. Сейчас там наблюдается до 34 миллионов заражённых коронавирусом (точная цифра – 34 275 783). Второе место занимает Индия, одна из самых беднейших стран мира. Несмотря на все должные меры борьбы, она потерпела сокрушительное фиаско от Covid-19. Виной послужили антисанитария в регионах и полное отсутствие эффективной системы здравоохранения. На сегодня там наблюдается до 29 миллионов заболевших (точная цифра 29 274 823, и это только по официальным данным). Третье место остаётся за Бразилией, где насчитывается 17 миллионов и 215 тысяч заражённых.



Во всём мире отмечено 175 миллионов и 882 366 пациентов с коронавирусной инфекции. Эксперты считают, что их истинное количество может быть куда более плохим, учитывая факт о всё ещё не выявленных больных. Число оправившихся от болезней достигло отметки в 159 миллионов и 550 665 человек. При этом, не стоит считать их теми, кто окончательно преодолел заразу. Медики не раз упоминали о серьёзных побочных эффектах, возникших у пациентов с коронавирусным заражением. За всю пандемию погибли 3 миллиона и 790 435 человек. В основном, это очень пожилые люди, инвалиды и обладатели побочных заболеваний. Как уже можно понять из статистики, до полной победы над вирусом всё ещё очень далеко. По предварительным прогнозам, «ковид» может надолго задержаться на планете, и попросту отнять у человечества целое десятилетие.

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