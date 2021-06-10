Проект Зеленского о

Аргументы Недели → Мнение 13+

10 июня 2021, 22:22 Александр Крохмаль, Журналист

Фото: Олеся Аверьянова, Аргументы Недели

Инициатива «коренных народов» в Украине, объявленная президентом Владимиром Зеленским, вызвала бурные дискуссии в России и во многих странах СНГ. В отечественных соцсетях проект нынешнего лидера Украины посчитали оскорбительным для многих наций, и похоже, что с этим согласны все члены правительства РФ. Напомним, что сам президент Владимир Путин сравнил законопроект с практиками нацистской Германии.

Документ, составленный в администрации Зеленского, содержит сведения о так называемых «коренных народах» Украины. В списке были отмечены в основном представители крымско-татарского народа и схожих национальностей. Примечательно то, что русских, белорусов, молдаван и даже поляков в этом перечне не имеется. Постановление Госдумы РФ с осуждением законопроекта Зеленского уже принято.

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба ответил на обвинения, сообщив, что документ ни в коем случае не притесняет ни одну из национальностей. «Конституция Украины гарантирует равенство всех граждан страны, независимо от их этнического происхождения, - заявил недавно Кулеба. - Она отдельно устанавливает обязанность государства защищать национальные меньшинства и коренные народы». Также дипломат отметил, что законопроект не несёт никакой дискриминации и просто определяет, какие народы можно считать коренными, а какие – нет. Помимо всего прочего, он обвинил Россию в репрессиях по отношению к самим украинцам, а также в притеснении множества других этнических меньшинств. Он привёл в пример закрытие в РФ нескольких украинских организаций, таких как, например, Библиотека Украинской литературы (закрыта в 2018 г.) или Всемирный Конгресс Украинцев (признан нежелательным в 2017 году).

Между тем, стоит отметить данные из списка национальностей, проживающих на территории Украины. Более 9 миллионов жителей этой страны составляют национальные меньшинства. Второй по численности этнической группой в Украине являются русские (17.2% населения страны), далее идут белорусы (0.57%) и молдаване (0.54%). Крымские татары занимают лишь четвёртое место в списке (0.51%). По мнению некоторых аналитиков, проекты Зеленского о «коренных народах» без упоминания русских являются непосредственной частью программы «украинизации», которая стремительно проходит по всем регионам Украины.





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